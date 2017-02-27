"Европа постоянно подталкивала нас к выбору между Москвой и Брюсселем, но даже сегодня она не готова предоставить Украине $20 млрд - минимум, необходимый для выживания страны. И это я еще не учитываю насущно необходимую модернизацию украинской экономики", - цитирует возмущенного Азарова InoPressa.
А в 2013 году ожидал где то 150-200 млрд. грн. инвестиций на ремонт дорог.
EvgCapp написав:По земле, заявления Зе, что у нас на рынок выйдет 40 млн га с/х в 2020 году - это все сказки венского леса.. Максимум, что они могут гарантировано предложить так это гос. земли. Самым большим владельцем государственных земель сельхозназначения является Академия наук Украины, там, примерно, 380 тис. га, большая часть из которых продаваться не будет по причине "нужна самим".
Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку. Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре. А означает, что её стоимость монетизируется. Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком, то банк под залог этого пая теперь свободно запускает в обращение дополнительные 250 тыщ грн. Собственник земли, получив этот капитал, делает на нем 20% в год, т.е. создает дополнительный ВВП в 50 тыщ грн. Которого до рынка земли не было! Вот откуда берется дополнительный ВВП от запуска рынка земли. Балбесы.
Den написав:Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...
Шо производите?
ВАм шо учётки выдают а историю не рассказывают Ты ж с меня инн требовал название фирмы:) .. Рекламой я занимаюсь Широкоформатная печать
EvgCapp написав:По земле, заявления Зе, что у нас на рынок выйдет 40 млн га с/х в 2020 году - это все сказки венского леса.. Максимум, что они могут гарантировано предложить так это гос. земли. Самым большим владельцем государственных земель сельхозназначения является Академия наук Украины, там, примерно, 380 тис. га, большая часть из которых продаваться не будет по причине "нужна самим".
Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку. Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре. А означает, что её стоимость монетизируется. Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком, то банк под залог этого пая теперь свободно запускает в обращение дополнительные 250 тыщ грн. Собственник земли, получив этот капитал, делает на нем 20% в год, т.е. создает дополнительный ВВП в 50 тыщ грн. Которого до рынка земли не было! Вот откуда берется дополнительный ВВП от запуска рынка земли. Балбесы.
ЧИА написав: То, что будет обвал - сомнений нет Вот только - когда? 2020? 2021? 2022? Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021
Пальцем в небо. Будет всё наоборот. Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год? Жизнь будет не просто налаживаться, а и станет жирной. Тыща баксов или евро средняя з/п. Вы конечно будете на меня наезжать, но прислушайтесь. Я вроде никогда еще не ошибался с прогнозами. И тому есть очень серьезные основания.
Libo написав:Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку. Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре. А означает, что её стоимость монетизируется. Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком
Сказки времен начала 90-х когда выдавали приватизационные сертификаты. В России всегда апеллировали к стоимости мечты советских людей - волги Газ-24, в Украине даже на это оказались неспособны. Как определяется стоимость пая если она не выставлена на продажу? По продаже одного пая в одной области будут эстраполировать на всю Украину? Так среди инвесторов идиотов вроде нет. Да и выставлять-то нечего - все давно в аренде на длительные сроки.
Libo написав:Пальцем в небо. Будет всё наоборот. Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год? Жизнь будет не просто налаживаться, а и станет жирной. Тыща баксов или евро средняя з/п. Вы конечно будете на меня наезжать, но прислушайтесь. Я вроде никогда еще не ошибался с прогнозами. И тому есть очень серьезные основания.
Прогнозист, можешь привести прогнозы с этого форума которые сбылись? По поводу сказки о расцвете. Ты хоть знаешь что строительство жилья в Киеве сейчас замерло в ожидании новых правил игры и новых лиц? А когда их нарисуют, т.е. куда и сколько заносить, то выяснится, что и строить-то некому - рабочие разбежались по Польшам и Москвам.