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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 174617471748174917501751>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:09

  EvgCapp написав:
Так вроде ж распродали все уже до нас, извиняюсь,- до них.
По земле, заявления Зе, что у нас на рынок выйдет 40 млн га с/х в 2020 году - это все сказки венского леса..


https://news.finance.ua/ru/news/-/45416 ... -v-ukraine

А уж не те ли это 20 млрд о которых мриял МиколаЯнович? Нашлись конспекты :D ?

https://nv.ua/world/inopressa/azarov-me ... 38874.html

"Европа постоянно подталкивала нас к выбору между Москвой и Брюсселем, но даже сегодня она не готова предоставить Украине $20 млрд - минимум, необходимый для выживания страны. И это я еще не учитываю насущно необходимую модернизацию украинской экономики", - цитирует возмущенного Азарова InoPressa.

А в 2013 году ожидал где то 150-200 млрд. грн. инвестиций на ремонт дорог.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:16

  EvgCapp написав:По земле, заявления Зе, что у нас на рынок выйдет 40 млн га с/х в 2020 году - это все сказки венского леса..
Максимум, что они могут гарантировано предложить так это гос. земли. Самым большим владельцем государственных земель сельхозназначения является Академия наук Украины, там, примерно, 380 тис. га, большая часть из которых продаваться не будет по причине "нужна самим".


Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку.
Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре.
А означает, что её стоимость монетизируется.
Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком, то банк под залог этого пая теперь свободно запускает в обращение дополнительные 250 тыщ грн. Собственник земли, получив этот капитал, делает на нем 20% в год, т.е. создает дополнительный ВВП в 50 тыщ грн. Которого до рынка земли не было!
Вот откуда берется дополнительный ВВП от запуска рынка земли.
Балбесы.
:o :o :o
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:18

  Den написав:
  Vadim V написав:
  Den написав:Вот только мне не надо это рассказывать .. Производительность растёт ТОЛЬКО при увеличении ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ оборудования ... Лично у меня на производстве оборудование меняется каждых 3 года ... Правда и зп растёт и уже переплюноло 2008 год ... Но есть лимит роста и дальше плюнуть нельзя в связи с тем , что общяя картина роста и спроса стоит на месте ...

Шо производите?
ВАм шо учётки выдают а историю не рассказывают :) Ты ж с меня инн требовал название фирмы:) .. Рекламой я занимаюсь Широкоформатная печать

Ничего себе рентабельность.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:23

кор.счета 39,6 млрд ( -1,1 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:25

  asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:25

  Libo написав:
  EvgCapp написав:По земле, заявления Зе, что у нас на рынок выйдет 40 млн га с/х в 2020 году - это все сказки венского леса..
Максимум, что они могут гарантировано предложить так это гос. земли. Самым большим владельцем государственных земель сельхозназначения является Академия наук Украины, там, примерно, 380 тис. га, большая часть из которых продаваться не будет по причине "нужна самим".


Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку.
Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре.
А означает, что её стоимость монетизируется.
Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком, то банк под залог этого пая теперь свободно запускает в обращение дополнительные 250 тыщ грн. Собственник земли, получив этот капитал, делает на нем 20% в год, т.е. создает дополнительный ВВП в 50 тыщ грн. Которого до рынка земли не было!
Вот откуда берется дополнительный ВВП от запуска рынка земли.
Балбесы.
:o :o :o

Да..
Сразу видно, что Вы далеки от наших реалий..
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:26

  ЧИА написав:
То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021


Пальцем в небо. Будет всё наоборот.
Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год?
Жизнь будет не просто налаживаться, а и станет жирной.
Тыща баксов или евро средняя з/п.
Вы конечно будете на меня наезжать, но прислушайтесь.
Я вроде никогда еще не ошибался с прогнозами.
И тому есть очень серьезные основания.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:27

  Libo написав:Зеленый все правильно говорит. Это ты не рубишь фишку.
Выход земли на рынок не означает, что она продается на базаре.
А означает, что её стоимость монетизируется.
Т.е. если рыночная стоимость пая стала $10 тыщ и она легальна на рынке и признается рынком


Сказки времен начала 90-х когда выдавали приватизационные сертификаты. В России всегда апеллировали к стоимости мечты советских людей - волги Газ-24, в Украине даже на это оказались неспособны.
Как определяется стоимость пая если она не выставлена на продажу? По продаже одного пая в одной области будут эстраполировать на всю Украину?
Так среди инвесторов идиотов вроде нет.
Да и выставлять-то нечего - все давно в аренде на длительные сроки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:30

  Libo написав:Пальцем в небо. Будет всё наоборот.
Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год?
Жизнь будет не просто налаживаться, а и станет жирной.
Тыща баксов или евро средняя з/п.
Вы конечно будете на меня наезжать, но прислушайтесь.
Я вроде никогда еще не ошибался с прогнозами.
И тому есть очень серьезные основания.
8) 8) 8)


Прогнозист, можешь привести прогнозы с этого форума которые сбылись?
По поводу сказки о расцвете.
Ты хоть знаешь что строительство жилья в Киеве сейчас замерло в ожидании новых правил игры и новых лиц?
А когда их нарисуют, т.е. куда и сколько заносить, то выяснится, что и строить-то некому - рабочие разбежались по Польшам и Москвам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:35

Минфин анонсировал аукцион на вторник. Опять на размещение установлен лимит в 3 млрд.
по 0,5 млрд на 6 и 12 месячные, и 2 млрд по двухлеткам.

Погашений 14 августа будет только на 0,8 млрд.

Зображення
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zzzzzz
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