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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17471748174917501751>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:38

  Libo написав:
  ЧИА написав:
То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021


Пальцем в небо. Будет всё наоборот.
Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год?


Предыдущий обещал больше.
А уж чего обещали Сеня и Грося в 2014-2016 годах - так украинцы сейчас должны жить уже как немцы и англичане.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:39

да кто ж эту зелень льет как из ведра на мб?
30 июля меньше 25, в начале этой недели почти 26, тут 9 августа опять 25... ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ? Вообще КТО-ТО собирается обеспечить хотя-бы боковик ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 сер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41

  Qwerty написав:
  asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!

Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:43

  Alex2007 написав:да кто ж эту зелень льет как из ведра на мб?
30 июля меньше 25, в начале этой недели почти 26, тут 9 августа опять 25... ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ? Вообще КТО-ТО собирается обеспечить хотя-бы боковик ?


Всё очень просто.
Раньше большую часть зелени покупали на взятки и откаты.
Теперь с этим позорным явлением в нашей стране покончено.
А бывшие взятки и откаты бывшие коррупционеры сейчас просто сдают на хлебушек.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:44

  zzzzzz написав:Минфин анонсировал аукцион на вторник. Опять на размещение установлен лимит в 3 млрд.
по 0,5 млрд на 6 и 12 месячные, и 2 млрд по двухлеткам.

Погашений 14 августа будет только на 0,8 млрд.

Зображення



Вітаюсь совсіма.

Мені здається що останнє погашення на 6 млрд. для заміщення таки розбили на 2 наступних аукціона. Бо 0,8 млрд. повернення не дає змоги торгувати позанаступного разу.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:44

shapo
расскажите кратко о тенденции за последний год по сравнению с прошлыми годами
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:46

s0v7a
Да все верно. Как видим Минфин прекратил наращивать внутренний долг ( объем ОВГЗ в обращении ) и будет поддерживать пока-что объем в обороте на текущих уровнях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51

  zzzzzz написав:shapo
расскажите кратко о тенденции за последний год по сравнению с прошлыми годами


Докладываю. Сейчас в Киеве остановили стройки, чтоб проверить документы на землю и строительство, которые раздало бандитское кодло, свившееся вокруг боксераи манипулировавшее им. Там тихий ужас. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51

  zzzzzz написав:shapo расскажите кратко о тенденции за последний год по сравнению с прошлыми годами



А что тут рассказывать.
Вменяемые участники этого форума, например, rjkz, давно все правильно поняли.
Идет избыток предложения на фоне роста зарплат рабочих и ИТР и стоимости стройматериалов , т.е. доходность бизнеса резко падает.
А последние пару месяцев в связи со сменой власти вообще доходит до уменьшения темпов и полной остановки строек,как, например, у КГС или Укрбуда.
Поскольку строительство -вещи инертная, запускать процесс будет сложно и дорого,тем более что сейчас как и ранее есть альтернатива в ближайших странах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:56

  zzzzzz написав:s0v7a
Да все верно. Как видим Минфин прекратил наращивать внутренний долг ( объем ОВГЗ в обращении ) и будет поддерживать пока-что объем в обороте на текущих уровнях.


т.е. влияние на курс со стороны ОВДП приостановлено?
lrs7719
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