Предыдущий обещал больше.
А уж чего обещали Сеня и Грося в 2014-2016 годах - так украинцы сейчас должны жить уже как немцы и англичане.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:38
Предыдущий обещал больше.
А уж чего обещали Сеня и Грося в 2014-2016 годах - так украинцы сейчас должны жить уже как немцы и англичане.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:39
да кто ж эту зелень льет как из ведра на мб?
30 июля меньше 25, в начале этой недели почти 26, тут 9 августа опять 25... ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ? Вообще КТО-ТО собирается обеспечить хотя-бы боковик ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 сер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41
Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:43
Всё очень просто.
Раньше большую часть зелени покупали на взятки и откаты.
Теперь с этим позорным явлением в нашей стране покончено.
А бывшие взятки и откаты бывшие коррупционеры сейчас просто сдают на хлебушек.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:44
Вітаюсь совсіма.
Мені здається що останнє погашення на 6 млрд. для заміщення таки розбили на 2 наступних аукціона. Бо 0,8 млрд. повернення не дає змоги торгувати позанаступного разу.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:44
shapo
расскажите кратко о тенденции за последний год по сравнению с прошлыми годами
Живите своим умом!
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:46
s0v7a
Да все верно. Как видим Минфин прекратил наращивать внутренний долг ( объем ОВГЗ в обращении ) и будет поддерживать пока-что объем в обороте на текущих уровнях.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:51
А что тут рассказывать.
Вменяемые участники этого форума, например, rjkz, давно все правильно поняли.
Идет избыток предложения на фоне роста зарплат рабочих и ИТР и стоимости стройматериалов , т.е. доходность бизнеса резко падает.
А последние пару месяцев в связи со сменой власти вообще доходит до уменьшения темпов и полной остановки строек,как, например, у КГС или Укрбуда.
Поскольку строительство -вещи инертная, запускать процесс будет сложно и дорого,тем более что сейчас как и ранее есть альтернатива в ближайших странах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:56
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