Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41

Qwerty написав: asti написав: Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать... Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати! Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!

Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо... Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell