Так вот, не так давно, всего два года назад НБУ опускал учетную ставку до 12,5% , сейчас ставка 17% и идет тенденция к снижению. НБУ будет опускать ставку, все зависит от тмпов. До конца года осталось 3 заседания 5 сентября 24 октября 12 декабря
Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% . А вот что в голове с монетарного комитета НБУ я не знаю, и какими темпами они будут снижать учетку,я тоже не могу знать.
lrs7719 Якщо не внесуть зміни в бюджет, то, здається, так!
А вносити поки що немає кому
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14%
Вы считаете, что для нерезов ставка 14% будет неинтересной?! Если с Китаем разрулится ситуация и ФРС пойдет навстречу Трампу они и под 8 будут с удовольствием размещаться учитывая что у себя дома ставки у них уже переходят в область отрицательных значений. Так что в этом году мы даже 27 вряд-ли увидим, не то что 28-29!
zzzzzz написав:если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14%
Вы считаете, что для нерезов ставка 14% будет неинтересной?! Если с Китаем разрулится ситуация и ФРС пойдет навстречу Трампу они и под 8 будут с удовольствием размещаться учитывая что у себя дома ставки у них уже переходят в область отрицательных значений. Так что в этом году мы даже 27 вряд-ли увидим, не то что 28-29!
Низкие ставки должны быть подтверждены долговым рейтингом страны. Для того что-бы рос долговой рейтинг нужны реформы.В противном случае снижение ставки будет иметь ограниченый эффект и приведет к девальвации гривны.
Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?
ВО
Мы не понимаем друг-друга. Замещение это техническая деталь. Что-бы курс был стабильный или даже укреплялся, нужны кардинальные реформы. Приток инвестиций, рост ВВП ну и т.д. На данный момент ничего этого нет. Курс укрепился на спекулятивных операциях нерезов.
То что нерезы заходят в ОВГЗ,это хорошо, но это имеет ограниченный позитив. Из этих денег никто не создаст рабочие места, не выростет внутреннее производство, не постоят дорого ну и т.д.
shapo Я работаю в сфере девелопмента, Одесса. Строим активно, и продажи тоже нормальные. Слухи о кризисе в отрасли - сильно преувеличены. Все зависит от качества проекта, места, адекватной ценовой политики
Так вот, не так давно, всего два года назад НБУ опускал учетную ставку до 12,5% , сейчас ставка 17% и идет тенденция к снижению. НБУ будет опускать ставку, все зависит от тмпов. До конца года осталось 3 заседания 5 сентября 24 октября 12 декабря
Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% . А вот что в голове с монетарного комитета НБУ я не знаю, и какими темпами они будут снижать учетку,я тоже не могу знать.