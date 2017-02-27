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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1748174917501751>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:59

Все сторонникам секты курса 25 и ниже.

У НБУ есть такой классный инструмент под названием - обликова ставка.
Решения по учетной ставке принимаются каждые 1,5 месяца ( 8 раз в год )
Вот график заседаний. Ближайшее 5 сентября .
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=23282925

Вот история учетной ставки
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44580

Так вот, не так давно, всего два года назад НБУ опускал учетную ставку до 12,5% , сейчас ставка 17% и идет тенденция к снижению. НБУ будет опускать ставку, все зависит от тмпов. До конца года осталось 3 заседания
5 сентября
24 октября
12 декабря

Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .
А вот что в голове с монетарного комитета НБУ я не знаю, и какими темпами они будут снижать учетку,я тоже не могу знать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:00

lrs7719

Якщо не внесуть зміни в бюджет, то, здається, так!

А вносити поки що немає кому :!:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:02

s0v7a
Пока что Зеленский рассказывает про кисельные реки и сладкие берега. Но тем не менее тема исполнения дохода от приватизации ( 17,1 млрд.грн ), висит в воздухе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:07

zzzzzz

Ну і що?

Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:13

  zzzzzz написав:если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14%
Вы считаете, что для нерезов ставка 14% будет неинтересной?! Если с Китаем разрулится ситуация и ФРС пойдет навстречу Трампу они и под 8 будут с удовольствием размещаться учитывая что у себя дома ставки у них уже переходят в область отрицательных значений. Так что в этом году мы даже 27 вряд-ли увидим, не то что 28-29!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:19

  asti написав:
  zzzzzz написав:если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14%
Вы считаете, что для нерезов ставка 14% будет неинтересной?! Если с Китаем разрулится ситуация и ФРС пойдет навстречу Трампу они и под 8 будут с удовольствием размещаться учитывая что у себя дома ставки у них уже переходят в область отрицательных значений. Так что в этом году мы даже 27 вряд-ли увидим, не то что 28-29!


Низкие ставки должны быть подтверждены долговым рейтингом страны. Для того что-бы рос долговой рейтинг нужны реформы.В противном случае снижение ставки будет иметь ограниченый эффект и приведет к девальвации гривны.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:24

  s0v7a написав:zzzzzz

Ну і що?

Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?

ВО


Мы не понимаем друг-друга. Замещение это техническая деталь. Что-бы курс был стабильный или даже укреплялся, нужны кардинальные реформы. Приток инвестиций, рост ВВП ну и т.д.
На данный момент ничего этого нет. Курс укрепился на спекулятивных операциях нерезов.

То что нерезы заходят в ОВГЗ,это хорошо, но это имеет ограниченный позитив. Из этих денег никто не создаст рабочие места, не выростет внутреннее производство, не постоят дорого ну и т.д.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:24

shapo
Я работаю в сфере девелопмента, Одесса. Строим активно, и продажи тоже нормальные. Слухи о кризисе в отрасли - сильно преувеличены. Все зависит от качества проекта, места, адекватной ценовой политики
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:25

  zzzzzz написав:Все сторонникам секты курса 25 и ниже.

У НБУ есть такой классный инструмент под названием - обликова ставка.
Решения по учетной ставке принимаются каждые 1,5 месяца ( 8 раз в год )
Вот график заседаний. Ближайшее 5 сентября .
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=23282925

Вот история учетной ставки
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44580

Так вот, не так давно, всего два года назад НБУ опускал учетную ставку до 12,5% , сейчас ставка 17% и идет тенденция к снижению. НБУ будет опускать ставку, все зависит от тмпов. До конца года осталось 3 заседания
5 сентября
24 октября
12 декабря

Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .
А вот что в голове с монетарного комитета НБУ я не знаю, и какими темпами они будут снижать учетку,я тоже не могу знать.


https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

страница 46.
Текущее значение ставки - максимальное и по базовому сценарию до конца года 14% и дальше - резко вниз.
lrs7719
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