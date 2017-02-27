zzzzzz написав:

Вот когда страновой рейтинг поднимут на 2-3 ступени

прогноз НБУ это конечно классно, но без реформ это просто красивые обещалки для пипла., тогда можно о чем-то говорить. НБУ в данной ситуации никак не влияет на законодательные и исполнительные органы власти. А вот что нам новая ВР придумает,это мы скоро узнаем.Главное не прогноз НБУ, главное какие будут изменения в законах, и будут ли проведены реформы.НБУ может любые прогнозы нарисовать.