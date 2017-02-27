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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1748174917501751

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 272
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
51
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:27

  zzzzzz написав:Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .


Также легко при определенных действиях оставить курс на 25 при ставке 14% или 10%.
Пора вам уже переставать жить в матрице предыдущей воровской власти.
За окном уже бурлит новая жизнь.
Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.


Каждый,
которому
хочется очень
горы
товарных груд, —
каждый
давай
стопроцентный,
без порчи
труд,
труд,
труд!
Сталью
блестят
с генеральной стройки
сотни
болтов и скреп.
Эй,
подвезем
работникам стойким
хлеб,
хлеб,
хлеб!
В строгое
зеркало
сердцем взглянем,
счистим
нагар
и шлак.
С Зеленским в ногу!
Держи
без виляний
шаг,
шаг,
шаг!
Больше
комбайнов
кустарному лугу,
больше
моторных стай!
Сталь и хлеб,
железо и уголь
дай,
дай,
дай.
В мире
яснейте
зеленые лица, —
лозунг
и прост
и прям:
надо
в одно человечество
слиться
всем —
нам,
вам.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:28

  zzzzzz написав:
  Proofy написав:
  Kvartal-34 написав:zzzzzz надо было до 10 утра по 25.25 брать , тогда все работало . Альфа не успевает курсы рисовать
Вчера надо было брать, по 25.15 лили.



Сообщение Добавлено: Ср 31 июл, 2019 11:23
Anadonta писал(а):
Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...


Берите сейчас. Лучше синица в руках. Курс очень комфортный.

Краще завтра... Саме завтра 10 серпня. Як під замовлення...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:35

  lrs7719 написав:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

страница 46.
Текущее значение ставки - максимальное и по базовому сценарию до конца года 14% и дальше - резко вниз.


прогноз НБУ это конечно классно, но без реформ это просто красивые обещалки для пипла.
Вот когда страновой рейтинг поднимут на 2-3 ступени, тогда можно о чем-то говорить.
НБУ в данной ситуации никак не влияет на законодательные и исполнительные органы власти. А вот что нам новая ВР придумает,это мы скоро узнаем.

Главное не прогноз НБУ, главное какие будут изменения в законах, и будут ли проведены реформы.НБУ может любые прогнозы нарисовать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:36

  zzzzzz написав:
  s0v7a написав:zzzzzz

Ну і що?

Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?

ВО


Мы не понимаем друг-друга. Замещение это техническая деталь. Что-бы курс был стабильный или даже укреплялся, нужны кардинальные реформы. Приток инвестиций, рост ВВП ну и т.д.
На данный момент ничего этого нет. Курс укрепился на спекулятивных операциях нерезов.

То что нерезы заходят в ОВГЗ,это хорошо, но это имеет ограниченный позитив. Из этих денег никто не создаст рабочие места, не выростет внутреннее производство, не постоят дорого ну и т.д.


Ой, ось тільки не треба лохматити постулати старої економіки!

Ви можете уявити таку країну, де живуть тільки батьки, які нічого не виробляють і пенсію не отримують, а живуть за рахунок переказів дітей з інших країн. А що потребляють? Так єкспорт перевищує відсутній імпорт!

Це так собіи- утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.

Є ще попрох в порохавицях!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 09 сер, 2019 10:41, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:37

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .


Также легко при определенных действиях оставить курс на 25 при ставке 14% или 10%.
Пора вам уже переставать жить в матрице предыдущей воровской власти.
За окном уже бурлит новая жизнь.
Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.

Та ну все, пошел учить стихи , куда уж мне до великих аналитиков. :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:прогноз НБУ это конечно классно, но без реформ это просто красивые обещалки для пипла.Вот когда страновой рейтинг поднимут на 2-3 ступени, тогда можно о чем-то говорить. НБУ в данной ситуации никак не влияет на законодательные и исполнительные органы власти. А вот что нам новая ВР придумает,это мы скоро узнаем.Главное не прогноз НБУ, главное какие будут изменения в законах, и будут ли проведены реформы.НБУ может любые прогнозы нарисовать.

Вот жеж Вы и упорный, цифры то на табло (курс))))
З.Ы. Как по заказу)))
Кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило кредитний рейтинг України на 2 позиції — з «CCC+» до «В».
https://hromadske.ua/posts/yaponske-rej ... ogo-minfin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:40

  s0v7a написав:Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!

2-3 млн работают заграницей, но безработица 9% :lol: :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:42

  s0v7a написав:
Це так собіи- утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.

Є ще попрох в порохавицях!
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Угу, только эти видсотки давно уже в Польшах, Россиях, Чехиях, и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
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