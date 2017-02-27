zzzzzz написав:Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .
Также легко при определенных действиях оставить курс на 25 при ставке 14% или 10%. Пора вам уже переставать жить в матрице предыдущей воровской власти. За окном уже бурлит новая жизнь. Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.
Каждый, которому хочется очень горы товарных груд, — каждый давай стопроцентный, без порчи труд, труд, труд! Сталью блестят с генеральной стройки сотни болтов и скреп. Эй, подвезем работникам стойким хлеб, хлеб, хлеб! В строгое зеркало сердцем взглянем, счистим нагар и шлак. С Зеленским в ногу! Держи без виляний шаг, шаг, шаг! Больше комбайнов кустарному лугу, больше моторных стай! Сталь и хлеб, железо и уголь дай, дай, дай. В мире яснейте зеленые лица, — лозунг и прост и прям: надо в одно человечество слиться всем — нам, вам.
страница 46. Текущее значение ставки - максимальное и по базовому сценарию до конца года 14% и дальше - резко вниз.
прогноз НБУ это конечно классно, но без реформ это просто красивые обещалки для пипла. Вот когда страновой рейтинг поднимут на 2-3 ступени, тогда можно о чем-то говорить. НБУ в данной ситуации никак не влияет на законодательные и исполнительные органы власти. А вот что нам новая ВР придумает,это мы скоро узнаем.
Главное не прогноз НБУ, главное какие будут изменения в законах, и будут ли проведены реформы.НБУ может любые прогнозы нарисовать.
Заміщувати одне (невиконання доходів з приватизаціі) на інше (збільшення внутрішнього заімствування) можливе без перегляду бюджету?
ВО
Мы не понимаем друг-друга. Замещение это техническая деталь. Что-бы курс был стабильный или даже укреплялся, нужны кардинальные реформы. Приток инвестиций, рост ВВП ну и т.д. На данный момент ничего этого нет. Курс укрепился на спекулятивных операциях нерезов.
То что нерезы заходят в ОВГЗ,это хорошо, но это имеет ограниченный позитив. Из этих денег никто не создаст рабочие места, не выростет внутреннее производство, не постоят дорого ну и т.д.
Ой, ось тільки не треба лохматити постулати старої економіки!
Ви можете уявити таку країну, де живуть тільки батьки, які нічого не виробляють і пенсію не отримують, а живуть за рахунок переказів дітей з інших країн. А що потребляють? Так єкспорт перевищує відсутній імпорт!
Це так собіи- утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 09 сер, 2019 10:41, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Если НБУ например будет по 1% снижать ставку, то к концу года легко можем выйти на курс 28-29 при учетной ставке в 14% .
Также легко при определенных действиях оставить курс на 25 при ставке 14% или 10%. Пора вам уже переставать жить в матрице предыдущей воровской власти. За окном уже бурлит новая жизнь. Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.
Та ну все, пошел учить стихи , куда уж мне до великих аналитиков.
zzzzzz написав:прогноз НБУ это конечно классно, но без реформ это просто красивые обещалки для пипла.Вот когда страновой рейтинг поднимут на 2-3 ступени, тогда можно о чем-то говорить. НБУ в данной ситуации никак не влияет на законодательные и исполнительные органы власти. А вот что нам новая ВР придумает,это мы скоро узнаем.Главное не прогноз НБУ, главное какие будут изменения в законах, и будут ли проведены реформы.НБУ может любые прогнозы нарисовать.