Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:52

zzzzzz



Ну і що?



Да, 2- 3 млн от 17216,0 тис еконо­мічески активного насе­лення складає десь 10-15 відсотків. Та пишуть що є ще 1645,1 тис. населення безробітніх.



Чесно, я не знаю того, як все це рахують, та безробіття у нас вдвічі більше чим середнє по Європі.



Та цікавинка навіть не в цьому, а в тому що перекази в валюті від зарбітчан, по памʼяті, десь в 4 рази перевищують вкладення іноземців в ОВДП!



Зрі в корєнь!



ВО



Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 09 сер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.

СерРічна:

- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.