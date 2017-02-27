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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17501751175217531754>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:50

  Libo написав:
  zzzzzz написав:shapo
расскажите кратко о тенденции за последний год по сравнению с прошлыми годами


Докладываю. Сейчас в Киеве остановили стройки, чтоб проверить документы на землю и строительство, которые раздало бандитское кодло, свившееся вокруг боксераи манипулировавшее им. Там тихий ужас. :?

"Знаток", эта система существует минимум лет 20.
Она была и до боксера, наверняка будет и после, т. к чтобы её сломать нужно выгнать всех работавших в ней.
А где набрать других на такую зарплату? У инопланетян?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:50

Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?
stepan_zalupa
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:51

zzzzzz
Ок, агентство но не то..)
Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:52

zzzzzz

Ну і що?

Да, 2- 3 млн от 17216,0 тис еконо­мічески активного насе­лення складає десь 10-15 відсотків. Та пишуть що є ще 1645,1 тис. населення безробітніх.

Чесно, я не знаю того, як все це рахують, та безробіття у нас вдвічі більше чим середнє по Європі.

Та цікавинка навіть не в цьому, а в тому що перекази в валюті від зарбітчан, по памʼяті, десь в 4 рази перевищують вкладення іноземців в ОВДП!

Зрі в корєнь!

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 09 сер, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:53

  Libo написав:За окном уже бурлит новая жизнь.
Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.


Каждый,
которому
хочется очень
горы
товарных груд, —
каждый
давай
стопроцентный,
без порчи
труд,
труд,
труд!
Сталью
блестят
с генеральной стройки
сотни
болтов и скреп.
Эй,
подвезем
работникам стойким
хлеб,
хлеб,
хлеб!
В строгое
зеркало
сердцем взглянем,
счистим
нагар
и шлак.
С Зеленским в ногу!
Держи
без виляний
шаг,
шаг,
шаг!
Больше
комбайнов
кустарному лугу,
больше
моторных стай!
Сталь и хлеб,
железо и уголь
дай,
дай,
дай.
В мире
яснейте
зеленые лица, —
лозунг
и прост
и прям:
надо
в одно человечество
слиться
всем —
нам,
вам.

Любителю Маяковского и пр. глашатаев нового мира хочу напомнить чем он закончил и чем обернулся "новый" мир для миллионов несчастных родившихся в той стране
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:59

  buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:07

  zzzzzz написав:2-3 млн работают заграницей, но безработица 9% :lol: :lol:


Перестаньте вы про безработных. Работы море. Проблема только в том, что много работы низкооплачиваемой. Надо только добавить. Вот в чем вопрос. Но с голоду работая еще никто не опух ...
У меня друг бомжатского типа. Получает пенсию. С утра разбирает мусорку возле своего дома и имеет минимум 100 грн. Если есть настроение охватывает соседний дом, то имеет 300 грн. Его постоянно просят подмести возле дома, убрать, вскопать, помыть и т.д., за что еще имеет от 50 до 200 грн. в день. Три дома его обувает, одевает, кормит и снабжает старенькой бытовой техникой. Коммунизм. Деньги он тратит только на бухло. Что не может пропить, отдает сыну. Говорит, что сыну хватает на оплату аренды квартиры. Он большой оптимист и считает, что хорошо по жизни устроился. Главное быть трудягой и хотеть работать, а не быть бездельником. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:17

  shapo написав:Любителю Маяковского и пр. глашатаев нового мира хочу напомнить чем он закончил и чем обернулся "новый" мир для миллионов несчастных родившихся в той стране


Я уточню на секундочку, что не Маяковский учудил этот новый мир, а твой международный сионизм. За что чуть позже и был наказан. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що на другий тиждень по ОВДП очікується?
По графіку виглядає, що зібрались протискати 25, якщо мінфін не буде проти.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:22

  s0v7a написав:
Ви можете уявити таку країну, де живуть тільки батьки, які нічого не виробляють і пенсію не отримують, а живуть за рахунок переказів дітей з інших країн. А що потребляють? Так єкспорт перевищує відсутній імпорт!
[/color]


Індія :roll:
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