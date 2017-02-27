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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1751175217531754>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:23

Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.

В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20

Какие будут догадки у сообщества ?
Выскажу свои версии.
1. Активизация экспортеров
2. Снижение активности импортеров.
3. Таинственные массоны
4. Ваш вариант.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:27

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 39 649,30(40 765,79 − 1 116,49(−94,41)) млн.
Овернайти дебет 15% - 26 090(23 020 + 3 070(+ 2 777)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,4 (87,9 - 0,5(- 0,4)) млн.

Загальна ліквідність 39 649,30 + 26 090 - 87,4 = 65 651,90(63 697,89 1 954,01(+ 2 682,99)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні виросла, а ось коррахунки впали.
Вчора ввечері ми такого і очікували.

Гроші на коррахунках не дають прибутку! Тому овернайти виросли добряче на 3 070 млн.грн., а коррахунки впали на - 1 116,49 млн. грн.

НБУ налив 506 млн. грн. купивши задекларовані 20 млн. долярів. Автономні чинники додали 1448 млн. грн. Додали готівки в оббігу на 1 479,49 млн. грн., скоротивши коррахунки. 2929,71 млн. грн. виплатили Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Коррахунки дуже нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність майже дорівнює середньій за рік. Ліквідность підросла. Як на мене, сьогодні останній день падіння курсу доляра.

Сьогодні НБУ розміщує сертифікати під 17 відсотків. Ліквідності сьогодні можуть надати і повернення 34 522 млн грн., які були розміщенні 2 тижні тому :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:38

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.08.2019 2507,5327
Гривна укрепилась на внушительные 24 копейки.
Стартовали на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия, за первые полчаса сессии прошли еще 6 копеек без оборотов. С началом активной фазы торгов снижение курса почти прекратилось, до полудня прошли еще 1.5 копейки.
НБУ вчера выкупил дежурную двадцатку.
Анализ ликвидности без аномалий.

Объем торгов в среду составил около 516 млн. Даже с учетом интервенции НБУ, спрос остается высоким. Снижение импорта из вероятных причин укрепления гривны можно исключить. Похоже, после сокращения привлечения в облигации, главную скрипку стал играть экспорт.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:48

  Investor_33 написав:zzzzzz
Ок, агентство но не то..)
Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...

За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 200 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.

Зображення
Зображення


Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё. :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 09 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:50

  Libo написав:Выбрасывайте из мозгов старые шаблоны.

С Зеленским в ногу!
Держи
без виляний
шаг,
шаг,
шаг!


товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах —
лексиконах алых, —
эта мова
величава и проста
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:56

  Libo написав:
  shapo написав:Любителю Маяковского и пр. глашатаев нового мира хочу напомнить чем он закончил и чем обернулся "новый" мир для миллионов несчастных родившихся в той стране


Я уточню на секундочку, что не Маяковский учудил этот новый мир, а твой международный сионизм. За что чуть позже и был наказан. :?


Для "знатока" истории.
Этот новый "мир" устраивали даже члены династии Романовых, а роль евреев,как и др.угнетенных народов Российской империи в этом "благородном" деле,по обыкновению сильно преувеличена.
То, что сионизм никакого отношения к октябрьскому перевороту 1917г не имел, известно даже людям с 4мя классами церковно-приходской школы, но не здешнему шпиону-инвестору.
Если Холокост назвать "наказанием", то ты достоин того чтобы быть подвешенным за причинное место,клоун
PS Какое отношение бездарные стишки Маяковского с киевской недвижимостью имеют к валютному рынку,флудер?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:03

  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...


Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:20

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР
Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль...
І що ? від цього Україні стало гірше?
Тому ще раз
1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу
2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки
3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти
4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:23

  shapo написав: То, что сионизм никакого отношения к октябрьскому перевороту 1917г не имел, известно даже людям с 4мя классами церковно-приходской школы, но не здешнему шпиону-инвестору.


Про церковно-приходские школы я не знаю, т.к. учился в ведущих учебных заведениях и самых крутых академиях с лучшими преподавательскими кадрами. Уровень существенно выше среднего. Генеральский потенциал. Глубинные познания и яснознание. :oops:
Еще сомнения, вопросы, замечания будут? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:34

  yuri_m написав:
  Investor_33 написав:zzzzzz
Ок, агентство но не то..)
Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...

За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 200 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.

Зображення
Зображення


Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё. :mrgreen:

А які обєми видобутку нафти були в ті періоди, а США було експортером нафти в той час, а тоді відбувалося суттєве скорочення попиту?
Черговий безапеляційний мегаіксперд. Ой лишенько :mrgreen:
П.С. Крах 200 це до різдва чи після? :twisted:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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