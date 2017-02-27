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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17511752175317541755>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:48

  Investor_33 написав:zzzzzz
Ок, агентство но не то..)
Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...

За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 2000 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.

Зображення
Зображення


Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё. :mrgreen:
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 09 сер, 2019 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:03

  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...


Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:20

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР
Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль...
І що ? від цього Україні стало гірше?
Тому ще раз
1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу
2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки
3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти
4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:34

  yuri_m написав:
  Investor_33 написав:zzzzzz
Ок, агентство но не то..)
Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...

За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 200 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.

Зображення
Зображення


Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё. :mrgreen:

А які обєми видобутку нафти були в ті періоди, а США було експортером нафти в той час, а тоді відбувалося суттєве скорочення попиту?
Черговий безапеляційний мегаіксперд. Ой лишенько :mrgreen:
П.С. Крах 200 це до різдва чи після? :twisted:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:37

  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ. В то же время НБУ пылесосил межбанк
Это значит, что 25 - это объективный курс и даже если бы нерезиденты не наращивали портфель ОВГЗ он был бы таким же. ЭОК - ничего не попишешь...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:39

  asti написав:
  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ. В то же время НБУ пылесосил межбанк
Это значит, что 25 - это объективный курс и даже если бы нерезиденты не наращивали портфель ОВГЗ он был бы таким же. ЭОК - ничего не попишешь...

Угу, торговый баланс с вами не согласится)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А які обєми видобутку нафти були в ті періоди, а США було експортером нафти в той час, а тоді відбувалося суттєве скорочення попиту?

Руки и глаза есть? Ну тогда Гугл в помощь! Если интересуют эти данные, то найдете. А если весь смысл поста был только в поливании дерьмом, то тут я уже не помощник.

  orest написав:Черговий безапеляційний мегаіксперд. Ой лишенько :mrgreen:
П.С. Крах 200 це до різдва чи після? :twisted:

Страшен не невежда - он выучится при желании, а страшен дурак - ему мозгов не купишь. Смейтесь дальше... Таких "умников" регулярно натягивают на разные интимные места!

P.S. Описка в дате исправлена, с "200" на "2000". Это поясняю для особо упоротых. У которых до Рождества или после...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:53

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР
Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль...
І що ? від цього Україні стало гірше?
Тому ще раз
1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу
2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки
3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти
4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.

Вы неоправдано оптимистичны в вопросе экспорта рабочих рук.
1. Уезжают, в массе своей, более активные (во всяком случае, способные преодолеть психологический и организационный барьер), как следствие - среднестатистическое качество оставшихся снижается.
2. Среди выехавших, наиболее способные оказываются достаточно востребоваными на рынке, получают шанс для самореализации, и как следствие - остаются на постоянное проживание. Это ведет к тому, что снижение качества населения, помянутое выше, становится необратимым.
3. По мере интеграции в стране пребывания как минимум, часть, задумывается о воссоединении с семьей, но уже по текущему месту работы. Выезд семьи, в свою очередь, понижает спрос путем уменьшения числа самих генераторов спроса. (И снова таки, есть положительная зависимость между уровнем доходов и вероятием вывоза семьи).
В итоге, решая кратковременные задачи, в долгосрочной перспективе можно легко поставить крест на внутреннем производстве.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:03

  _zalupa написав:Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?

жди откат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:05

headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.

Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.

До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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