Investor_33 написав:zzzzzz Ок, агентство но не то..) Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...
За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 2000 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.
Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё.
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 09 сер, 2019 12:43, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo написав:Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать,
У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль... І що ? від цього Україні стало гірше? Тому ще раз 1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу 2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки 3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти 4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Investor_33 написав:zzzzzz Ок, агентство но не то..) Будет Вам 29, но не сегодня и возможно не к доллару, да и не факт что гривна...
За всю историю всего было 3 раза, когда драгметаллы (и акции добывающих драгметаллы компаний) вырастали в цене на падающей нефти (красные линии) — перед крахом 200 года, перед крахом 2008 года и сейчас - в 2019 году.
Так что сливайте валюту быстрее, граждане! Гривна наше всё.
А які обєми видобутку нафти були в ті періоди, а США було експортером нафти в той час, а тоді відбувалося суттєве скорочення попиту? Черговий безапеляційний мегаіксперд. Ой лишенько П.С. Крах 200 це до різдва чи після?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
budivelnik написав:У нас станом на сьогодні ,діє унікальний, додатковий, безінфляційний , і без збільшення заборгованості спосіб - грошові перекази від гастарбайтерів...
Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль... І що ? від цього Україні стало гірше? Тому ще раз 1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу 2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки 3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти 4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.
Вы неоправдано оптимистичны в вопросе экспорта рабочих рук. 1. Уезжают, в массе своей, более активные (во всяком случае, способные преодолеть психологический и организационный барьер), как следствие - среднестатистическое качество оставшихся снижается. 2. Среди выехавших, наиболее способные оказываются достаточно востребоваными на рынке, получают шанс для самореализации, и как следствие - остаются на постоянное проживание. Это ведет к тому, что снижение качества населения, помянутое выше, становится необратимым. 3. По мере интеграции в стране пребывания как минимум, часть, задумывается о воссоединении с семьей, но уже по текущему месту работы. Выезд семьи, в свою очередь, понижает спрос путем уменьшения числа самих генераторов спроса. (И снова таки, есть положительная зависимость между уровнем доходов и вероятием вывоза семьи). В итоге, решая кратковременные задачи, в долгосрочной перспективе можно легко поставить крест на внутреннем производстве.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.