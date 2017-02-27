Я бы на такие ники не отвечал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:09
Я бы на такие ники не отвечал
Живите своим умом!
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:12
Вакцинация от минфина против осенней лихорадки.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:26
s0v7a
Нет необходимости теоретизировать, вернутся или не вернутся люди. Есть примеры соседних стран, как то - Молдавия, Болгария, Румыния, Латвия, проч. Они этот этап прошли, местные уехали в более развитые страны, и не вернулись, работать некому. Нас то же самое ждёт. Моя сестра когда-то уехала в Польшу, вернулась? Нет, она уехала дальше, в Британию, и не вернется - дети, гражданство, дом, бизнес, всё там, для детей родной английский. Брат после метаний по миру осел в Канаде, не вернется. Друг в Калифорнии, там давно родился второй ребенок, работа, гражданство, куда он вернется? Зачем? Ещё одна сводная родственница в Израиль уехала, одна с ребенком(!), уж насколько ей там было тяжело, и то не вернулась. Вернутся шабашники, разве что. Это проблема.
Про курс: экспорту плохеет на глазах... (
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:31
1 Свято місце-пусто не буває
Тому будуть робочі місця з адекватною оплатою-будуть і руки
2 В 1950 нам було 30 млн ... і нічого якось і відбудувались і виросли до 44 млн
3 В Австралію відсилали тільки злодіїв... Тепер одна з найкращих країн..
Отже природа сама корегує .
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:35
Ога, слышал даже некоторые не будут сеять в следующем году и остановят выплавку стали если курс зимой не поднимется выше 30 ...)))))
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:44
1) Никогда гастарбайтеров не был т.к.работал и учился в стране гражданином которой был
2)Сыну пришлось как и миллионам уехать из страны не способной им дать нормальный заработок и уровень жизни соответствующий их квалификации и способностям
3)Гордится гастарбайтерами или эмигрантами может только человек с полным отсутствием здравого смысла ни черта не понимающий ни в экономике, ни в государственном строительстве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:48
Вот потому они и зарабатывают меньше, потому что ждут, пока им кто-то что-то доведет.
У меня достаточно знакомых и там, и там, которые имеют доходы выше среднего уровня. И их не волнует, как их называют. Они сразу перестали быть русскими - строят свою жизнь сами, а не ждут от кого-то манны небесной.
Извините за оффтоп
Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:00
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы зря смеетесь. Если с аграриями всё не так печально - жрать люди будут хотеть всегда и при любой цене, то с металлургами ситуация совсем другая. В аграрном секторе могут просто перейти на более рентабельные культуры или ужать расходы на производство под предлогом "в мире всё сложно". Срезать зарплаты, меньше покупать удобрений, не обновлять пару лет технику, и т.д. А в металлургии такое не прокатит! Есть производственный цикл, и мощности комбинатов настроены на определенный объем производства. И если начнется новый мировой кризис, то первой упадет строительная отрасль. Что автоматом отразится на спросе на металл. Там конечно тоже можно пойти по пути аграриев: уменьшить зарплаты, не проводить модернизацию оборудования, и т.д. Вот только печь не заставишь варить вместо 100 тонн за плавку 10. Нет, есть конечно допуски по снижению производительности, и прочие меры на понижение производительности. Но по факту комбинат в кризис переходит на режим почти нулевой рентабельности. Только чтобы не останавливать производство! Минимальные объемы, и работа сугубо только на выживание. Т.е. почти никакого экспорта, продажи исключительно только чтобы не закрывать производство. Поинтересуйтесь, если есть знакомые, как работали металлурги в сезоне 2008-2009. В кризис у Украины, кроме харчей, практически не будет экспорта. А долги никто не отменял, их выплачивать всё равно придется!
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