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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1751175217531754

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:09

  Мизантрóп написав:
  _zalupa написав:Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?

жди откат

Я бы на такие ники не отвечал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:12

  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов. В то же время НБУ пылесосил межбанк понедельник - 0 вторник - 17 среда - 100 четверг - 20 Какие будут догадки у сообщества ? Выскажу свои версии. 1. Активизация экспортеров 2. Снижение активности импортеров. 3. Таинственные массоны 4. Ваш вариант.

Вакцинация от минфина против осенней лихорадки.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:26

s0v7a
Нет необходимости теоретизировать, вернутся или не вернутся люди. Есть примеры соседних стран, как то - Молдавия, Болгария, Румыния, Латвия, проч. Они этот этап прошли, местные уехали в более развитые страны, и не вернулись, работать некому. Нас то же самое ждёт. Моя сестра когда-то уехала в Польшу, вернулась? Нет, она уехала дальше, в Британию, и не вернется - дети, гражданство, дом, бизнес, всё там, для детей родной английский. Брат после метаний по миру осел в Канаде, не вернется. Друг в Калифорнии, там давно родился второй ребенок, работа, гражданство, куда он вернется? Зачем? Ещё одна сводная родственница в Израиль уехала, одна с ребенком(!), уж насколько ей там было тяжело, и то не вернулась. Вернутся шабашники, разве что. Это проблема.

Про курс: экспорту плохеет на глазах... (
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:31

  headshaker написав:В итоге, решая кратковременные задачи, в долгосрочной перспективе можно легко поставить крест на внутреннем производстве.
1 Свято місце-пусто не буває
Тому будуть робочі місця з адекватною оплатою-будуть і руки
2 В 1950 нам було 30 млн ... і нічого якось і відбудувались і виросли до 44 млн
3 В Австралію відсилали тільки злодіїв... Тепер одна з найкращих країн..
Отже природа сама корегує .
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:35

  Mazay256 написав:s0v7a
Нет необходимости теоретизировать, вернутся или не вернутся люди. Есть примеры соседних стран, как то - Молдавия, Болгария, Румыния, Латвия, проч. Они этот этап прошли, местные уехали в более развитые страны, и не вернулись, работать некому. Нас то же самое ждёт. Моя сестра когда-то уехала в Польшу, вернулась? Нет, она уехала дальше, в Британию, и не вернется - дети, гражданство, дом, бизнес, всё там, для детей родной английский. Брат после метаний по миру осел в Канаде, не вернется. Друг в Калифорнии, там давно родился второй ребенок, работа, гражданство, куда он вернется? Зачем? Ещё одна сводная родственница в Израиль уехала, одна с ребенком(!), уж насколько ей там было тяжело, и то не вернулась. Вернутся шабашники, разве что. Это проблема.

Про курс: экспорту плохеет на глазах... (

Ога, слышал даже некоторые не будут сеять в следующем году и остановят выплавку стали если курс зимой не поднимется выше 30 ...)))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:44

  budivelnik написав:
  shapo написав:Такой "уникальный" способ существует уже сотню лет начиная с Австро-Венгерской империи,Югославии, Филиппин,Вьетнама и пр. "развитых" в своем времени стран
Я назву ще одну країну-в якій гастарбайтером були ви-СРСР
Народились в Казахстані,освіту отримали в Москві,працювали в Україні,дітей відправили в Ізраїль...
І що ? від цього Україні стало гірше?
Тому ще раз
1 Сотні років з територій сьогоднішньої України ,не залежно до яких держав ці території відносились - ми експортували робочу силу
2 В звязку з розривом економічних відносин агресором і крадієм чужих земель - у нас виявились проблеми з збутом, а значить вивільнились робочі руки
3 Ці вивільнені робочі руки ми експортували а навзаєм отримали від 5 до 10 млрд доларів в рік припливу валюти
4 Ці 5-10 млрд доларів створюють попит ,а значить за ці гроші ми зможемо розвивати внутрішнє виробництво.

1) Никогда гастарбайтеров не был т.к.работал и учился в стране гражданином которой был
2)Сыну пришлось как и миллионам уехать из страны не способной им дать нормальный заработок и уровень жизни соответствующий их квалификации и способностям
3)Гордится гастарбайтерами или эмигрантами может только человек с полным отсутствием здравого смысла ни черта не понимающий ни в экономике, ни в государственном строительстве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:48

  s0v7a написав:Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

Вот потому они и зарабатывают меньше, потому что ждут, пока им кто-то что-то доведет.
У меня достаточно знакомых и там, и там, которые имеют доходы выше среднего уровня. И их не волнует, как их называют. Они сразу перестали быть русскими - строят свою жизнь сами, а не ждут от кого-то манны небесной.

Извините за оффтоп :oops:
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:00

  Мизантрóп написав:
  _zalupa написав:Люди добрі!
жди откат
тонко... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Ога, слышал даже некоторые не будут сеять в следующем году и остановят выплавку стали если курс зимой не поднимется выше 30 ...)))))

Вы зря смеетесь. Если с аграриями всё не так печально - жрать люди будут хотеть всегда и при любой цене, то с металлургами ситуация совсем другая. В аграрном секторе могут просто перейти на более рентабельные культуры или ужать расходы на производство под предлогом "в мире всё сложно". Срезать зарплаты, меньше покупать удобрений, не обновлять пару лет технику, и т.д. А в металлургии такое не прокатит! Есть производственный цикл, и мощности комбинатов настроены на определенный объем производства. И если начнется новый мировой кризис, то первой упадет строительная отрасль. Что автоматом отразится на спросе на металл. Там конечно тоже можно пойти по пути аграриев: уменьшить зарплаты, не проводить модернизацию оборудования, и т.д. Вот только печь не заставишь варить вместо 100 тонн за плавку 10. Нет, есть конечно допуски по снижению производительности, и прочие меры на понижение производительности. Но по факту комбинат в кризис переходит на режим почти нулевой рентабельности. Только чтобы не останавливать производство! Минимальные объемы, и работа сугубо только на выживание. Т.е. почти никакого экспорта, продажи исключительно только чтобы не закрывать производство. Поинтересуйтесь, если есть знакомые, как работали металлурги в сезоне 2008-2009. В кризис у Украины, кроме харчей, практически не будет экспорта. А долги никто не отменял, их выплачивать всё равно придется!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:27

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Секта курса ниже 25 - чего притихли ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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