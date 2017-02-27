Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:04

Investor_33 написав: Ога, слышал даже некоторые не будут сеять в следующем году и остановят выплавку стали если курс зимой не поднимется выше 30 ...))))) Ога, слышал даже некоторые не будут сеять в следующем году и остановят выплавку стали если курс зимой не поднимется выше 30 ...)))))

Вы зря смеетесь. Если с аграриями всё не так печально - жрать люди будут хотеть всегда и при любой цене, то с металлургами ситуация совсем другая. В аграрном секторе могут просто перейти на более рентабельные культуры или ужать расходы на производство под предлогом "в мире всё сложно". Срезать зарплаты, меньше покупать удобрений, не обновлять пару лет технику, и т.д. А в металлургии такое не прокатит! Есть производственный цикл, и мощности комбинатов настроены на определенный объем производства. И если начнется новый мировой кризис, то первой упадет строительная отрасль. Что автоматом отразится на спросе на металл. Там конечно тоже можно пойти по пути аграриев: уменьшить зарплаты, не проводить модернизацию оборудования, и т.д. Вот только печь не заставишь варить вместо 100 тонн за плавку 10. Нет, есть конечно допуски по снижению производительности, и прочие меры на понижение производительности. Но по факту комбинат в кризис переходит на режим почти нулевой рентабельности. Только чтобы не останавливать производство! Минимальные объемы, и работа сугубо только на выживание. Т.е. почти никакого экспорта, продажи исключительно только чтобы не закрывать производство. Поинтересуйтесь, если есть знакомые, как работали металлурги в сезоне 2008-2009. В кризис у Украины, кроме харчей, практически не будет экспорта. А долги никто не отменял, их выплачивать всё равно придется!