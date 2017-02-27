Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:07

Investor_33 написав: Поинтересуйтесь если есть знакомые как металлурги жили в 2005-2007гг и 2016-2018 и где оседали их прибыль... А так то оно да, продавать металл через кипрские прокладки и показывать убытки в отчетности то это мы запроста...! Или может ради 10-15% экспорта опустить курс для всех на 30+ ? Поинтересуйтесь если есть знакомые как металлурги жили в 2005-2007гг и 2016-2018 и где оседали их прибыль... А так то оно да, продавать металл через кипрские прокладки и показывать убытки в отчетности то это мы запроста...! Или может ради 10-15% экспорта опустить курс для всех на 30+ ?

Сравниваете тёплое с мягким? Речь не о том, куда выводится прибыль в жирные годы для минимизации налогов, а о том, что в кризис эта самая выведенная прибыль тупо проедается, и производство переводится в режим "абы не сдохнуть". Т.е. поступлений от прибыли и экспорта не будет не потому, что хитрые буржуины прячут прибыль в оффшорах, а потому что их в этот период реально не будет! А если при этом еще и курс искусственно загнать ниже плинтуса, то рентабельность производства вообще уходит в минус. Тогда проще вообще ничего не производить, чем работать в чистый убыток! Мелкие комбинаты так и делали в 2008-2009 годах. Крупные же компании работали чисто из престижа, хотя у них зимой 2008-09 тоже всё было в минусах. Потому что уйти с рынка легко, а вернуться потом на него почти не реально. И насчет 10-15%... Откройте статистику и посмотрите, сколько дает экспорта металлургия. Только не чистая - прокат, заготовки, чушки, а вся. С машиностроением и всем, где используется металл. Ну и делайте конечно поправку на то, что на Донбассе отвалилось около 40% всей металлургии Украины.