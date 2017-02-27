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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17541755175617571758>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 09.08.2019 12.08.2019
дата розрахунку 08.08.2019 09.08.2019
Долар США 2531,6561 2509,0813
После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек.
На минимумах продержались почти до 13, после чего начался достаточно интенсивный рост, приподнялись на 9-10 копеек. Малый прирост средневзвешенного намекает, что большая часть этого роста проходила уже без оборотов. Да и пятница не располагает к затягиванию торгов.
Будет интересно посмотреть на результаты интервенций, не пнул ли Рыжика регулятор, как сделал это в прошлую среду? Уровни близкие.

Этот день в истории:
2017 - 2572.45 (-63)
2018 - 2711.13 (-202)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:56

  Сибарит написав:Будет интересно посмотреть на результаты интервенций, не пнул ли Рыжика регулятор, как сделал это в прошлую среду? Уровни близкие.

Этот день в истории:
2017 - 2572.45 (-63)
2018 - 2711.13 (-202)


Выскажу свое ИМХО. Думаю регулятор сегодня не много покупал 20-30. Скорее сам рынок это сделал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:56

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее :mrgreen:

Юр, ты что тоже вступил в секту "25-" ?)) :mrgreen:

рано или поздно собственник актива, номинированного в гривне, будет наказан за жадность.
я не жадный :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:58

  Amat написав:Откупился по 25,35.
Обычно после моих покупок последних месяцев курс снова шел вниз. (-:
Посмотрим как будет в этот раз

В Універсалі боялись брати по 25,25?
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:02

  Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее :mrgreen:


А между тем золото продолжает дорожать, а доходность трежурей продолжает падать.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:03

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Юр, ты что тоже вступил в секту "25-" ?)) :mrgreen:

рано или поздно собственник актива, номинированного в гривне, будет наказан за жадность.
я не жадный :mrgreen:

А ну нормально, этот Юра подлинный а то я уже боялся что учетку взломали )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Поинтересуйтесь если есть знакомые как металлурги жили в 2005-2007гг и 2016-2018 и где оседали их прибыль... А так то оно да, продавать металл через кипрские прокладки и показывать убытки в отчетности то это мы запроста...! Или может ради 10-15% экспорта опустить курс для всех на 30+ ?

Сравниваете тёплое с мягким? Речь не о том, куда выводится прибыль в жирные годы для минимизации налогов, а о том, что в кризис эта самая выведенная прибыль тупо проедается, и производство переводится в режим "абы не сдохнуть". Т.е. поступлений от прибыли и экспорта не будет не потому, что хитрые буржуины прячут прибыль в оффшорах, а потому что их в этот период реально не будет! А если при этом еще и курс искусственно загнать ниже плинтуса, то рентабельность производства вообще уходит в минус. Тогда проще вообще ничего не производить, чем работать в чистый убыток! Мелкие комбинаты так и делали в 2008-2009 годах. Крупные же компании работали чисто из престижа, хотя у них зимой 2008-09 тоже всё было в минусах. Потому что уйти с рынка легко, а вернуться потом на него почти не реально. И насчет 10-15%... Откройте статистику и посмотрите, сколько дает экспорта металлургия. Только не чистая - прокат, заготовки, чушки, а вся. С машиностроением и всем, где используется металл. Ну и делайте конечно поправку на то, что на Донбассе отвалилось около 40% всей металлургии Украины.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:14

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:
  Rainbow написав:Не сектант, але хто підкинув котика?! Верніть тваринку на землю :)

маємо гойдалки, кота немає, ... зараз питання чи цементуємо дно в серпні? або 24,7-24-23+ :mrgreen:

Підтримую, і рівні в мене аналогічні :wink:

як уже писав, якщо сходимо на 23+, то це буде укріплення в районі 20%, такі цілі відпрацювали поляк, угорець, чех, хорват, ... на прикладі злотого видно здоровий ретрейсмент після досягнення дна,
а в нашому випадку по досягненню такої цілі (23+ це ще й повний ретрейсмент від бичого тренду 20-29), буде корекція в рейндж 25-26 8)
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:15

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

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Коррахунки - 39 649,30(40 765,79 − 1 116,49(−94,41)) млн.
Загальна ліквідність 39 649,30 + 26 090 - 87,4 = 65 651,90(63 697,89 1 954,01(+ 2 682,99)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65930,59(65932,46) млн.гривень. Знову трошечки трошечки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2470,363627(2470,363627).

Коррахунки на багато нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність майже дорівнює середній за рік. Ліквідность підросла.

Доляр сьогодні припав, та за курсом НБУ склав - 25,090813 грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65930,59 млн. грн., підросло на 13,83%(13,84%).

ВО

PS
Перше - попереду вихідні, тобто сьогодні овернайти на дві ночі.
По друге - якось так сталося, 9 числа кожного місяця ну дуже низькі коррахунки, а от після 10 тукає вгору, вище заданного середнього за місяць нормативу ліквідності, який бажаєшь чи ні, а треба виконувати.

Після 10 визначають нову величину і самого того нормативу.

В понеділок овернайти перейдуть в коррахунки! А ось виросте чи ні загальна ліквідність, залежить від результатів сьогодняшнього аукціону НБУ з залучення ліквідності на 2 тижні.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:17

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 09.08.2019 12.08.2019
дата розрахунку 08.08.2019 09.08.2019
Долар США 2531,6561 2509,0813
После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек.
На минимумах продержались почти до 13, после чего начался достаточно интенсивный рост, приподнялись на 9-10 копеек. Малый прирост средневзвешенного намекает, что большая часть этого роста проходила уже без оборотов. Да и пятница не располагает к затягиванию торгов.
Будет интересно посмотреть на результаты интервенций, не пнул ли Рыжика регулятор, как сделал это в прошлую среду? Уровни близкие.

Этот день в истории:
2017 - 2572.45 (-63)
2018 - 2711.13 (-202)


о, опять моим коллегам шаровой курс под растаможку и уплату эквивалента почти ляма зелени на таможню :lol:
Этот курс действует почти до конца понедельника ?
Жалко, что не по 25,02 как недельку назад :oops:
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