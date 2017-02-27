Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 09.08.2019 12.08.2019 дата розрахунку 08.08.2019 09.08.2019 Долар США 2531,6561 2509,0813 После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек. На минимумах продержались почти до 13, после чего начался достаточно интенсивный рост, приподнялись на 9-10 копеек. Малый прирост средневзвешенного намекает, что большая часть этого роста проходила уже без оборотов. Да и пятница не располагает к затягиванию торгов. Будет интересно посмотреть на результаты интервенций, не пнул ли Рыжика регулятор, как сделал это в прошлую среду? Уровни близкие.
Этот день в истории: 2017 - 2572.45 (-63) 2018 - 2711.13 (-202)
Investor_33 написав:Поинтересуйтесь если есть знакомые как металлурги жили в 2005-2007гг и 2016-2018 и где оседали их прибыль... А так то оно да, продавать металл через кипрские прокладки и показывать убытки в отчетности то это мы запроста...! Или может ради 10-15% экспорта опустить курс для всех на 30+ ?
Сравниваете тёплое с мягким? Речь не о том, куда выводится прибыль в жирные годы для минимизации налогов, а о том, что в кризис эта самая выведенная прибыль тупо проедается, и производство переводится в режим "абы не сдохнуть". Т.е. поступлений от прибыли и экспорта не будет не потому, что хитрые буржуины прячут прибыль в оффшорах, а потому что их в этот период реально не будет! А если при этом еще и курс искусственно загнать ниже плинтуса, то рентабельность производства вообще уходит в минус. Тогда проще вообще ничего не производить, чем работать в чистый убыток! Мелкие комбинаты так и делали в 2008-2009 годах. Крупные же компании работали чисто из престижа, хотя у них зимой 2008-09 тоже всё было в минусах. Потому что уйти с рынка легко, а вернуться потом на него почти не реально. И насчет 10-15%... Откройте статистику и посмотрите, сколько дает экспорта металлургия. Только не чистая - прокат, заготовки, чушки, а вся. С машиностроением и всем, где используется металл. Ну и делайте конечно поправку на то, что на Донбассе отвалилось около 40% всей металлургии Украины.
Rainbow написав:Не сектант, але хто підкинув котика?! Верніть тваринку на землю
маємо гойдалки, кота немає, ... зараз питання чи цементуємо дно в серпні? або 24,7-24-23+
Підтримую, і рівні в мене аналогічні
як уже писав, якщо сходимо на 23+, то це буде укріплення в районі 20%, такі цілі відпрацювали поляк, угорець, чех, хорват, ... на прикладі злотого видно здоровий ретрейсмент після досягнення дна, а в нашому випадку по досягненню такої цілі (23+ це ще й повний ретрейсмент від бичого тренду 20-29), буде корекція в рейндж 25-26
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65930,59 млн. грн., підросло на 13,83%(13,84%).
ВО
PS Перше - попереду вихідні, тобто сьогодні овернайти на дві ночі. По друге - якось так сталося, 9 числа кожного місяця ну дуже низькі коррахунки, а от після 10 тукає вгору, вище заданного середнього за місяць нормативу ліквідності, який бажаєшь чи ні, а треба виконувати.
Після 10 визначають нову величину і самого того нормативу.
В понеділок овернайти перейдуть в коррахунки! А ось виросте чи ні загальна ліквідність, залежить від результатів сьогодняшнього аукціону НБУ з залучення ліквідності на 2 тижні.
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 09.08.2019 12.08.2019 дата розрахунку 08.08.2019 09.08.2019 Долар США 2531,6561 2509,0813 После полудня доллар отыграл около 1.5 копеек. На минимумах продержались почти до 13, после чего начался достаточно интенсивный рост, приподнялись на 9-10 копеек. Малый прирост средневзвешенного намекает, что большая часть этого роста проходила уже без оборотов. Да и пятница не располагает к затягиванию торгов. Будет интересно посмотреть на результаты интервенций, не пнул ли Рыжика регулятор, как сделал это в прошлую среду? Уровни близкие.
Этот день в истории: 2017 - 2572.45 (-63) 2018 - 2711.13 (-202)
о, опять моим коллегам шаровой курс под растаможку и уплату эквивалента почти ляма зелени на таможню Этот курс действует почти до конца понедельника ? Жалко, что не по 25,02 как недельку назад