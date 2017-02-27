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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1755175617571758>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:23

  stepan_zalupa написав:Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?

... Вам нік-нейм потрібно міняти, а не доляри! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:23

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее :mrgreen:


А между тем золото продолжает дорожать, а доходность трежурей продолжает падать.

ИМХО загон в золото слабонервных которые ждут кризиса. Они будут наказаны. Не бывает кризисов когда о них кричат на всех форумах... Да й куча заявлений о множественных КУшках, которые как минимум отодвинут кризис. Лично мне нравится цифра 2022 :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:30

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее :mrgreen:


А между тем золото продолжает дорожать, а доходность трежурей продолжает падать.

ИМХО загон в золото слабонервных которые ждут кризиса. Они будут наказаны. Не бывает кризисов когда о них кричат на всех форумах... Да й куча заявлений о множественных КУшках, которые как минимум отодвинут кризис. Лично мне нравится цифра 2022 :roll:

уже писав, технічно там бича фігура, ще буде солідний ріст, перща ціль спекулянтів 1,8к+
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:Этот курс действует почти до конца понедельника ?

Без "почти".
Курс действует весь понедельник. По результатам торгов понедельника будет установлен официальный курс уже на вторник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:32

  Investor_33 написав:ИМХО загон в золото слабонервных которые ждут кризиса. Они будут наказаны. Не бывает кризисов когда о них кричат на всех форумах... Да й куча заявлений о множественных КУшках, которые как минимум отодвинут кризис. Лично мне нравится цифра 2022 :roll:


Никогда такого не было и вот опять (с)
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:38

  Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее :mrgreen:

Или растянуть рисунок по вертикали раз в 5 :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:42

  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.

В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20

Какие будут догадки у сообщества ?
Выскажу свои версии.
1. Активизация экспортеров
2. Снижение активности импортеров.
3. Таинственные массоны
4. Ваш вариант.

Приветствую!
Думаю первый вариант - закрыли гривневые долги из валютных поступлений (имею в виду аграриев)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какой шанс на сброс большей части ОВГЗ нерезидентами в течении месяца ? Ну типа, через продажу ОВГЗ банкам, а те под них рефинанс у НБУ и на межбанк за валютой для нерезидентов.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:48

  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?.

нафтогаз
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:49

  Zebra написав:
  Qwerty написав:
  Rainbow написав:Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.

Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!

Не буде ніяких дискуцій. Закони будуть прийматися пулею. Монобільшість поступово нагне країну, все закінчиться Зе-диктатурою.

Згоден дуже нагадує Лукашенка
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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