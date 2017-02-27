|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:23
lrs7719 написав: Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее
А между тем золото продолжает дорожать, а доходность трежурей продолжает падать.
ИМХО загон в золото слабонервных которые ждут кризиса. Они будут наказаны. Не бывает кризисов когда о них кричат на всех форумах... Да й куча заявлений о множественных КУшках, которые как минимум отодвинут кризис. Лично мне нравится цифра 2022
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:30
Investor_33 написав: lrs7719 написав: Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее
А между тем золото продолжает дорожать, а доходность трежурей продолжает падать.
ИМХО загон в золото слабонервных которые ждут кризиса. Они будут наказаны. Не бывает кризисов когда о них кричат на всех форумах... Да й куча заявлений о множественных КУшках, которые как минимум отодвинут кризис. Лично мне нравится цифра 2022
уже писав, технічно там бича фігура, ще буде солідний ріст, перща ціль спекулянтів 1,8к+
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:30
Vitalych-new написав:
Этот курс действует почти до конца понедельника ?
Без "почти".
Курс действует весь понедельник. По результатам торгов понедельника будет установлен официальный курс уже на вторник.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4121
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
- Профіль
-
5
4
6
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:38
Yuri_T написав:zzzzzz
можно еще минутный график нарисовать.
будет страшнее
Или растянуть рисунок по вертикали раз в 5
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16083
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:42
zzzzzz написав:
Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?
Выскажу свои версии.
1. Активизация экспортеров
2. Снижение активности импортеров.
3. Таинственные массоны
4. Ваш вариант.
Приветствую!
Думаю первый вариант - закрыли гривневые долги из валютных поступлений (имею в виду аграриев)
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:45
Какой шанс на сброс большей части ОВГЗ нерезидентами в течении месяца ? Ну типа, через продажу ОВГЗ банкам, а те под них рефинанс у НБУ и на межбанк за валютой для нерезидентов.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:48
zzzzzz написав:
Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?.
нафтогаз
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:49
Zebra написав: Qwerty написав: Rainbow написав:
Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.
Незалежно від того чи відкриють чи не відкриють, нікому невідомо яким буде курс... Чи ви знаєте ту людину якій це відомо?! Про ринок землі вже вели мову... І до кінця року, особливо враховуючи, що перше засідання ради планують аж на 3 вересня, то можна відкрити лише дискусії по цьому питанню!
Не буде ніяких дискуцій. Закони будуть прийматися пулею. Монобільшість поступово нагне країну, все закінчиться Зе-диктатурою.
Згоден дуже нагадує Лукашенка
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1155
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1944 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15480
|1838780
|
|
|6677
|1441713
|
Чет 08 сер, 2019 09:39
ЛОБ
|
|32
|2259
|
|