viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:54
viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:57
поки аналітики акцентують увагу на можливому офіційному початку кризи після падіння дойче банку, а тим часом в Китаї намагаються запобігти банкопаду (а проблем вистачає)
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03
А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет?
Очередное дно,надцатое по счёту (((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:08
Дефляція
Пишуть, що в Україні другий місяць поспіль ДЕФЛЯЦІЯ.
В червні -0,6 відсотка.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:10
Хе отдайте мне у меня есть бизнес идея надо около по $3000 мес напротяжении года и 12000 разово итого около $50000 что б выйти на оборот через год $40 000/мес при этом доход около 8000 мес минус теж же 3000-4000 мес, чистый доход 4000-5000$ мес. Если что я для себя постиал . Торговля розничная.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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