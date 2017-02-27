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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1755175617571758

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 273
вище 25.65
51%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
52
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:54

  Alex2007 написав:вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:

viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:57

поки аналітики акцентують увагу на можливому офіційному початку кризи після падіння дойче банку, а тим часом в Китаї намагаються запобігти банкопаду (а проблем вистачає) :idea:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?.

нафтогаз


А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет?
Очередное дно,надцатое по счёту (((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:08

Дефляція


Пишуть, що в Україні другий місяць поспіль ДЕФЛЯЦІЯ.

В червні -0,6 відсотка.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-vto ... 57678.html

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:10

  Qwerty написав:
  asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!

Хе отдайте мне у меня есть бизнес идея надо около по $3000 мес напротяжении года и 12000 разово итого около $50000 что б выйти на оборот через год $40 000/мес при этом доход около 8000 мес минус теж же 3000-4000 мес, чистый доход 4000-5000$ мес. Если что я для себя постиал :). Торговля розничная.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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