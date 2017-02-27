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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1756175717581759>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 274
вище 25.65
50%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
53
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:54

  Alex2007 написав:вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:

viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:57

поки аналітики акцентують увагу на можливому офіційному початку кризи після падіння дойче банку, а тим часом в Китаї намагаються запобігти банкопаду (а проблем вистачає) :idea:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:03

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?.

нафтогаз


А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет?
Очередное дно,надцатое по счёту (((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:08

Дефляція


Пишуть, що в Україні другий місяць поспіль ДЕФЛЯЦІЯ.

В червні -0,5 відсотка,
в липні -0,6%.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-vto ... 57678.html

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:27

  centurionus написав:
  Qwerty написав:
  asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!

Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо...

Зря иронизируете. Вполне нормальные шаги.Всецело поддерживаю.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:28

  stepan_zalupa написав:Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?

Да тут на форуме 90% затарились по 26-27грн, а он тут еще спрашивает, менять по 25.2 или нет...
Да я бы уже в первых рядах стоял.
Хотя ждать отката и скупиться по 27 это конечне экстремальнее, не спорю
antonpashko2710
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:36

  somilitark написав:
  Клаус написав:
  zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов.
В то же время НБУ пылесосил межбанк
понедельник - 0
вторник - 17
среда - 100
четверг - 20
Какие будут догадки у сообщества ?.

нафтогаз


А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет?
Очередное дно,надцатое по счёту (((


В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
Получи +50грн от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:44

  Doctor написав:
  Yuri_61 написав:В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.

Є хороша новина тоді для вас :D Якщо ви зараз весь у доларі по 28, то вже і негайно весь свій долар міняйте на гривню по 25.50. А потім відкупитесь на все по 24.05 :lol: Відразу однією конвертацією збагатієте на 16% :) І відіграєте ті 12% що збідніли :mrgreen:

Ага! Потрібно так і зробити! Тоді будемо років зо п`ять читати щоденні спогади про таку вдачу в житті!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:51

  s0v7a написав:

2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
35,00000 30,415 -13,1(-5,79) GBP 5
19,38500 16,925 -12,7(-6,19) AUD 4
31,85000 27,895 -12,4(-6,75) EUR 1
28,25000 25,060 -11,3(-6,30) CHF 2
27,90000 25,225 -9,59(-6,25) USD 3
0,392500 0,3935 0,255(4,459) RUB 7
1125,415 1139,0 1,207(-0,84) XAU 6

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.08.2019 опівдні, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року додали рубль й золото! Інші втратили.

По відношенню до попереднього місяця втратили всі окрім золота, яке зайняло останню сходинку потиснувши рубль на 6 позицію. Більше всіх втратив фунт посівши 1-ше місце піднявшись з 5-го. На 2-му місті австралієць підскочив з 4-го. Далі паровозом йдуть євро, франк і доляр, які спустились з 1-го, 2-го і 3-го міст.

Маємо десь таке:

Лише золото додало в червні, по відношенню до гривні! :!:

ВО

PS
Попереднє - Під грушею з Нового року.

Золото порадувало нашого троєщинського товариша! Ну не могли вищі сили не пожаліти його за багатоденні пости про крах всього і розквіт золотого тільця! Не знаю чи нині йому слід відвідати найближче відділення ломбарду і зафіксувати прибуток чи трохи почекати... 1510 доларів за унцію це, я вам скажу, цифра!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:15

Грядет наезд на предпринимателей.
https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... remya.html
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