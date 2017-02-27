Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов. В то же время НБУ пылесосил межбанк понедельник - 0 вторник - 17 среда - 100 четверг - 20 Какие будут догадки у сообщества ?.
нафтогаз
А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет? Очередное дно,надцатое по счёту (((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...
Президент пропонує легалізувати казино в Україні... Так що з`явиться можливість кудись загнати свої гроші і як ви пишете, абсолютно нічого не думати!
Наступні "лібертаріанські" кроки: легалізація канабісу та найдавнішої професії... Зростання ВВП... Шалені надходження валюти... Так переможемо...
Зря иронизируете. Вполне нормальные шаги.Всецело поддерживаю.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
stepan_zalupa написав:Люди добрі, допоможіть-підкажіть, мінять долари сьогодні по 25.2 чи почекати до понеділка, може курс піднімиться?
Да тут на форуме 90% затарились по 26-27грн, а он тут еще спрашивает, менять по 25.2 или нет... Да я бы уже в первых рядах стоял. Хотя ждать отката и скупиться по 27 это конечне экстремальнее, не спорю
zzzzzz написав:Нерезы на этой неделе только в понедельник покупали гривневые ОВГЗ , скромненько , около 10 млн.долларов. В то же время НБУ пылесосил межбанк понедельник - 0 вторник - 17 среда - 100 четверг - 20 Какие будут догадки у сообщества ?.
нафтогаз
А может и Минфин сливался,хотя маловероятно,гривен у них хоть попой ешь,хотя ради подковёрных игр и зарабатывания на горочках они решили,а почему бы и нет? Очередное дно,надцатое по счёту (((
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
Yuri_61 написав:В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.
Є хороша новина тоді для вас Якщо ви зараз весь у доларі по 28, то вже і негайно весь свій долар міняйте на гривню по 25.50. А потім відкупитесь на все по 24.05 Відразу однією конвертацією збагатієте на 16% І відіграєте ті 12% що збідніли
Ага! Потрібно так і зробити! Тоді будемо років зо п`ять читати щоденні спогади про таку вдачу в житті!
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 01.08.2019 опівдні, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року додали рубль й золото! Інші втратили.
По відношенню до попереднього місяця втратили всі окрім золота, яке зайняло останню сходинку потиснувши рубль на 6 позицію. Більше всіх втратив фунт посівши 1-ше місце піднявшись з 5-го. На 2-му місті австралієць підскочив з 4-го. Далі паровозом йдуть євро, франк і доляр, які спустились з 1-го, 2-го і 3-го міст.
Маємо десь таке:
Лише золото додало в червні, по відношенню до гривні!
Золото порадувало нашого троєщинського товариша! Ну не могли вищі сили не пожаліти його за багатоденні пости про крах всього і розквіт золотого тільця! Не знаю чи нині йому слід відвідати найближче відділення ломбарду і зафіксувати прибуток чи трохи почекати... 1510 доларів за унцію це, я вам скажу, цифра!