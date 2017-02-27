Moneta написав:В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
Так НБУ выкупал у нерезидентов валюту с печатного станка или откуда вы думали?
США между прочим сокращает эмиссию наличного доллара. За последние 12 месяцев всего +4.7% напечатали, что очень по божески, учитывая инфляцию и рост ВВП США. Фактически ничего лишнего не печатают, только обеспечение потребностей экономики.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.