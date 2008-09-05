Moneta написав:В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
Так НБУ выкупал у нерезидентов валюту с печатного станка или откуда вы думали?
США между прочим сокращает эмиссию наличного доллара. За последние 12 месяцев всего +4.7% напечатали, что очень по божески, учитывая инфляцию и рост ВВП США. Фактически ничего лишнего не печатают, только обеспечение потребностей экономики.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Трамп казав лише, що вони не будуть проводить(принаймні зараз) валютних інтервенцій, але він дуже сильно критикує ФРС стосовно її політики щодо ставок, і якщо він добїється свого, то це призведе до девальвації долара, що саме і є у ньго на меті. Але проблема в тому, чого він на мою думку не докінця розуміє, що його війни з Китаєм, навпаки, призводять до укріплення долару, якщо б вини закінчилися зараз, то долар би впав.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Результати валютних інтервенцій НБУ 05-09.08.2019 млн дол. США Купівля 156.90 Продаж 0.00
Предчуствие его не обмануло (с) Сегодня НБУ выкупил 20 млн. Это оказалось немного много, что и спровоцировало отскок во второй половине сессии. Повторение прошлой среды, но в этот раз все выглядит в рамках приличий - сделали вид, что выполнили план.
Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ 05-09.08.2019 млн дол. США Купівля 156.90 Продаж 0.00
Предчуствие его не обмануло (с) Сегодня НБУ выкупил 20 млн. Это оказалось немного много, что и спровоцировало отскок во второй половине сессии. Повторение прошлой среды, но в этот раз все выглядит в рамках приличий - сделали вид, что выполнили план.
с циферкой я тоже угадал ))) я писал 20-30
Это как-то смешно, НБУ своей двадцаткой всех медведей распугал
Ну что, Фунт типо пробил поддержку на 1,21 , подтверждение будет уход ниже 1,20...а дальше в пол )))) 1,05 уровень от 1985 года
Инвесторы отыгрывают статданные из Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,4%. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, при этом ожидалось сохранение показателя на уровне предыдущего квартала в 0,5%.
"Как бы то ни было, сокращение на 0,2% во втором квартале является довольно катастрофической новостью", — отметил аналитик Spreadex Коннор Кемпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.