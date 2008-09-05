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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17571758175917601761>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 274
вище 25.65
50%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
53
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:18

  hxbbgaf написав:Грядет наезд на предпринимателей.
https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... remya.html

кругом душат)) https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... tki-v-amku
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:20

  Мизантрóп написав:
  hxbbgaf написав:Грядет наезд на предпринимателей.
https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... remya.html

кругом душат)) https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... tki-v-amku

На тех не наедут, наедут на народ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:23

  Moneta написав:В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.

Так НБУ выкупал у нерезидентов валюту с печатного станка или откуда вы думали?

США между прочим сокращает эмиссию наличного доллара. За последние 12 месяцев всего +4.7% напечатали, что очень по божески, учитывая инфляцию и рост ВВП США. Фактически ничего лишнего не печатают, только обеспечение потребностей экономики.

https://www.federalreserve.gov/releases/h3/current/
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:51

Політика


Казати одно, а на виході інше :shock:

Сказав - Дональд Трамп: нет, мы не будем девальвировать доллар

Отримали -

Зображення

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:12

[quote="4722731:s0v7a"][color=#800080][size=120]
Казати одно, а на виході інше :shock:

Сказав - Дональд Трамп: нет, мы не будем девальвировать доллар


Трамп казав лише, що вони не будуть проводить(принаймні зараз) валютних інтервенцій, але він дуже сильно критикує ФРС стосовно її політики щодо ставок, і якщо він добїється свого, то це призведе до девальвації долара, що саме і є у ньго на меті. Але проблема в тому, чого він на мою думку не докінця розуміє, що його війни з Китаєм, навпаки, призводять до укріплення долару, якщо б вини закінчилися зараз, то долар би впав.
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41

когда следующий аукцион?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:02

Результати валютних інтервенцій НБУ
05-09.08.2019
млн дол. США
Купівля 156.90
Продаж 0.00

Предчуствие его не обмануло (с) :)
Сегодня НБУ выкупил 20 млн. Это оказалось немного много, что и спровоцировало отскок во второй половине сессии.
Повторение прошлой среды, но в этот раз все выглядит в рамках приличий - сделали вид, что выполнили план.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:10

  Сибарит написав:Результати валютних інтервенцій НБУ
05-09.08.2019
млн дол. США
Купівля 156.90
Продаж 0.00

Предчуствие его не обмануло (с) :)
Сегодня НБУ выкупил 20 млн. Это оказалось немного много, что и спровоцировало отскок во второй половине сессии.
Повторение прошлой среды, но в этот раз все выглядит в рамках приличий - сделали вид, что выполнили план.


с циферкой я тоже угадал ))) я писал 20-30

Это как-то смешно, НБУ своей двадцаткой всех медведей распугал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:15

Ну что, Фунт типо пробил поддержку на 1,21 , подтверждение будет уход ниже 1,20...а дальше в пол )))) 1,05 уровень от 1985 года

Инвесторы отыгрывают статданные из Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,4%. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, при этом ожидалось сохранение показателя на уровне предыдущего квартала в 0,5%.

"Как бы то ни было, сокращение на 0,2% во втором квартале является довольно катастрофической новостью", — отметил аналитик Spreadex Коннор Кемпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:35

  zzzzzz написав:Выскажу свое ИМХО. Думаю регулятор сегодня не много покупал 20-30. Скорее сам рынок это сделал.


Нацбанк сегодня выходил только один раз и взял стандартную двадцатку. Подъем начался позже и без его участия. Был замечен ПУМБ на покупках.
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 09 сер, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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