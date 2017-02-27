buratinyo написав:

Танцы с бубнами временные это сейчас у держателей гривны. А с экономикой в целом такая мулька, как выгодное снижение курса доллара, не пройдет.1. ВВП растет прежде всего благодаря наличию спроса на товары и услуги. На склад с целью продать когда-нибудь сейчас нигде и никто уже давно не работает. Советская модель экономики уже канула в лета. Спрос и только спрос регулирует производство во всех вопросах, в том числе касательно роста производительности для чего и внедряются новые технологии. В этом контексте подразумевается только платежеспособный спрос, а не леве хотелки многочисленных и часто при этом безденежных дядей и теть.2. Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать, если он по каким то причинам недостаточен и налоговые поступления в казну слишком малы. Кейнс - величайший экономист - назвал два основных способа повышения спроса. Первый за счет размещения крупных государственных заказов исключительно внутри страны. За счет эффекта денежного мультипликатора повысится спрос практически во всех областях экономики в стране. Из недостатков такого решения - инфляция превысит нормативы и объем потребительского импорта начнет расти, если не ввести заградительные меры, и снизить ожидаемый рост ВВП при этом.Трамп, как уже понятно выбрал именно этот вариант. Он грамотно ввел пошлины на импорт и разместил увеличенные государственные заказы исключительно на американских предприятиях, специализирующихся на инфраструктурных проектах. Фиг его знает, но может он при этом воспользовался крайне положительным опытом харьковского мера Кернеса Г.А., который явно черпал свои знания по экономике из бестселлера "Экономикс".3. Спрос на товары и услуги также можно создавать еще и за счет зарубежных покупателей, которые, как все мы украинцы, всегда ищут где купить выгоднее. И если выгоднее будет купить в Украине, то иностранцы начнут покупать здесь. А как можно сделать покупки в Украине выгоднее? Есть два варианта:а) подписать выгодные внешнеэкономические договора о торговле;б) искусственно девальвировать гривну, сделав цены в долларах на украинские товары и услуги дешевле, а импорт дороже;в) комбинация этих первых двух вариантов.Нынешнее снижение курса растущего в мире доллара при огромном урожае зерновых в Украине угнетающе действует на всех экспортеров, кроме аграриев, которые зависят больше от урожайности, чем ото всех прочих факторов. Другими словами аграрии могут позволить себе пренебречь курсом доллара при большом урожае как в этом году.Но ничто не бывает вечным (с)