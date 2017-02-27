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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:40
Волк написав:shapo
Я работаю в сфере девелопмента, Одесса. Строим активно, и продажи тоже нормальные. Слухи о кризисе в отрасли - сильно преувеличены. Все зависит от качества проекта, места, адекватной ценовой политики
Как боретесь с кадровым голодом?
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:42
zzzzzz написав: s0v7a написав:
Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!
2-3 млн работают заграницей, но безработица 9%
Охотно верю.
Толпами болтаются бездельники.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:56
buratinyo написав:
Танцы с бубнами временные это сейчас у держателей гривны. А с экономикой в целом такая мулька, как выгодное снижение курса доллара, не пройдет.
1. ВВП растет прежде всего благодаря наличию спроса на товары и услуги. На склад с целью продать когда-нибудь сейчас нигде и никто уже давно не работает. Советская модель экономики уже канула в лета. Спрос и только спрос регулирует производство во всех вопросах, в том числе касательно роста производительности для чего и внедряются новые технологии. В этом контексте подразумевается только платежеспособный спрос, а не леве хотелки многочисленных и часто при этом безденежных дядей и теть.
2. Из пункта выше логически следует, что спрос на товары и услуги надо как-то создавать, если он по каким то причинам недостаточен и налоговые поступления в казну слишком малы. Кейнс - величайший экономист - назвал два основных способа повышения спроса. Первый за счет размещения крупных государственных заказов исключительно внутри страны. За счет эффекта денежного мультипликатора повысится спрос практически во всех областях экономики в стране. Из недостатков такого решения - инфляция превысит нормативы и объем потребительского импорта начнет расти, если не ввести заградительные меры, и снизить ожидаемый рост ВВП при этом.
Трамп, как уже понятно выбрал именно этот вариант. Он грамотно ввел пошлины на импорт и разместил увеличенные государственные заказы исключительно на американских предприятиях, специализирующихся на инфраструктурных проектах. Фиг его знает, но может он при этом воспользовался крайне положительным опытом харьковского мера Кернеса Г.А., который явно черпал свои знания по экономике из бестселлера "Экономикс".
3. Спрос на товары и услуги также можно создавать еще и за счет зарубежных покупателей, которые, как все мы украинцы, всегда ищут где купить выгоднее. И если выгоднее будет купить в Украине, то иностранцы начнут покупать здесь. А как можно сделать покупки в Украине выгоднее? Есть два варианта:
а) подписать выгодные внешнеэкономические договора о торговле;
б) искусственно девальвировать гривну, сделав цены в долларах на украинские товары и услуги дешевле, а импорт дороже;
в) комбинация этих первых двух вариантов.
Нынешнее снижение курса растущего в мире доллара при огромном урожае зерновых в Украине угнетающе действует на всех экспортеров, кроме аграриев, которые зависят больше от урожайности, чем ото всех прочих факторов. Другими словами аграрии могут позволить себе пренебречь курсом доллара при большом урожае как в этом году.
Но ничто не бывает вечным (с)
Читал Кейнса и МакКоннелла, но не сильно понял?
Затянувшийся протекционизм неизбежно угнетает конкурентно-способность производителя
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:09
....Доброго вечора, фінансові фахівці!
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)
....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:15
zzzzzz написав:
Ну что, Фунт типо пробил поддержку на 1,21 , подтверждение будет уход ниже 1,20...а дальше в пол )))) 1,05 уровень от 1985 года
Инвесторы отыгрывают статданные из Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,4%. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, при этом ожидалось сохранение показателя на уровне предыдущего квартала в 0,5%.
"Как бы то ни было, сокращение на 0,2% во втором квартале является довольно катастрофической новостью", — отметил аналитик Spreadex Коннор Кемпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.
А вот другие аналитики бьют козырями вашего
Аналитики Rabobank отмечают, что в свете недавней эскалации торгового конфликта между США и Китаем теперь они ожидают, что ФРС предпримет два дополнительных сокращения ставки по 25 б.п. до конца года, возможно, уже в сентябре и октябре. ...
"Мы по-прежнему считаем, что "страховочных" сокращений ставки будет недостаточно, чтобы предотвратить рецессию во второй половине 2020 года. Согласно нашему "радару" рецессии, вероятность рецессии поднимается выше 50% в июне 2020 года и достигает пика в 81% в декабре 2020 года. Поэтому мы ожидаем, что ФРС начнет полномасштабный цикл сокращения ставки в 2020 году, который вернет ставку федеральных фондов к нулевой границе до конца 2020 года".
Как говорится - больше доллЯров, зеленых и разных
в наши ОВГЗ
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:36
Долярчик написав:
....Доброго вечора, фінансові фахівці!
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)
....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як...
ОЧ предлагает не один банк.Уточни ТУТ какой
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:48
Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.
Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:02
zzzzzz написав:
Ну что, Фунт типо пробил поддержку на 1,21 , подтверждение будет уход ниже 1,20...а дальше в пол )))) 1,05 уровень от 1985 года
Инвесторы отыгрывают статданные из Великобритании, согласно которым ВВП Великобритании во втором квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 1,4%. В квартальном выражении показатель снизился на 0,2%, при этом ожидалось сохранение показателя на уровне предыдущего квартала в 0,5%.
"Как бы то ни было, сокращение на 0,2% во втором квартале является довольно катастрофической новостью", — отметил аналитик Spreadex Коннор Кемпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер.
так багато чого так валиться, ... наприклад, новозеландець, чи мавший раніше із американцем паритет австралієць, +в обох випадках лопаються пузирі нерухомості,
... в США в сфері кредитування стали проблемними кредити на освіту, при чому найшлися захисники що пропонують вибачити бувшим студентам $1,5 трлн.,
... отримаємо ще фінальні пампи на фондовому, а далі буде цікаво, запасаємося попкорном
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:04
zzzzzz написав: s0v7a написав:
Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!
2-3 млн работают заграницей, но безработица 9%
Кагбэ чтоб посчитать проценты чего либо, нужно знать от чего отталкиваться
Какое значение возьмём за 100% населения?
Вопрос риторический
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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