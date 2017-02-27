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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:07
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав: s0v7a написав:
Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!
2-3 млн работают заграницей, но безработица 9%
Кагбэ чтоб посчитать проценты чего либо, нужно знать от чего отталкиваться
Какое значение возьмём за 100% населения?
Вопрос риторический
Да, перепись нужна.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13
s0v7a написав:headshaker
Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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