Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:43

Вкладчик1234 написав: s0v7a написав: headshaker



Зачепили!

Це не анекдот, а дійсність.



Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.



До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!



ВО





Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта" Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"

Через років п'ятдесят в мемуарах можна буде прочитати про неймовірні страждання в окопах "канадського фронту". Через років п'ятдесят в мемуарах можна буде прочитати про неймовірні страждання в окопах "канадського фронту".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell