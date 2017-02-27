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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:07
Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав: s0v7a написав:
Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!
2-3 млн работают заграницей, но безработица 9%
Кагбэ чтоб посчитать проценты чего либо, нужно знать от чего отталкиваться
Какое значение возьмём за 100% населения?
Вопрос риторический
Да, перепись нужна.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13
s0v7a написав:headshaker
Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:38
Мизантрóп написав: Долярчик написав:
....Доброго вечора, фінансові фахівці!
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)
....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як...
ОЧ предлагает не один банк.Уточни ТУТ какой
...бегемот
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:43
Вкладчик1234 написав: s0v7a написав:headshaker
Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"
Через років п'ятдесят в мемуарах можна буде прочитати про неймовірні страждання в окопах "канадського фронту".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:48
Долярчик написав: Мизантрóп написав: Долярчик написав:
....Доброго вечора, фінансові фахівці!
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)
....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як...
ОЧ предлагает не один банк.Уточни ТУТ какой
...бегемот
пережевывалось Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:46
Вкладчик1234 написав: s0v7a написав:headshaker
Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"
Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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