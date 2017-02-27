RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1758175917601761

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 274
вище 25.65
50%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
53
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:07

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:
  s0v7a написав:Це так собі утопія, но в кожній казці є доля правди. А в нас й на сьогодні доля не зайнятого працездатного населення більша за 9 відсотквів.
Є ще попрох в порохавицях!

2-3 млн работают заграницей, но безработица 9% :lol: :lol:

Кагбэ чтоб посчитать проценты чего либо, нужно знать от чего отталкиваться
Какое значение возьмём за 100% населения? :)

Вопрос риторический :)

Да, перепись нужна.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34586
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 7087 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:13

  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.

Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.

До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

ВО


Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6180 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:38

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:....Доброго вечора, фінансові фахівці! :mrgreen:
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)

....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як... :roll:

ОЧ предлагает не один банк.Уточни ТУТ какой :mrgreen:

...бегемот
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6650
З нами з: 19.10.15
Подякував: 450 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:43

  Вкладчик1234 написав:
  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.

Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.

До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

ВО


Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"

Через років п'ятдесят в мемуарах можна буде прочитати про неймовірні страждання в окопах "канадського фронту".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 814
З нами з: 07.10.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:48

  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:....Доброго вечора, фінансові фахівці! :mrgreen:
... а що ж то ніхто з вас не підказав(а цю тему я не раз тут піднімав), що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)

....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як... :roll:

ОЧ предлагает не один банк.Уточни ТУТ какой :mrgreen:

...бегемот

пережевывалось :arrow: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.12.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:46

  Вкладчик1234 написав:
  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"

Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16084
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:
  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.
Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.
До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!
ВО
Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"

Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 23:53

  yama написав:
  Alex2007 написав:вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:

viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Валютный рынок в контексте ДС
:D майское сообщение, которое чудом сохранилось
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 00:03

  proftpd66 написав:когда следующий аукцион?



UP

будем взлетать? когда размещение?

UPD

уже нашел
https://privatbank.ua/ru/ovdp#ovdp

будем опускаться на 23 этаж?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 962
З нами з: 22.12.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1758175917601761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1547, 1548, 1549
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15483 1839190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 00:01
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6678 1441873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 17:32
swan forever
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 2279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74377)
10.08.2019 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.