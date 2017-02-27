|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:31
Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...
Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:45
juristkostya написав: Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...
Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
В Укаине шоколаднее будет?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
-
Binimovich
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 24.01.14
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 07:12
Binimovich написав:
В Украине шоколаднее будет?
или да, или цвет тот же
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2825
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15483
|1839420
|
|
|6678
|1441926
|
|
|32
|2293
|
|