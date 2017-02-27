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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1759176017611762

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 274
вище 25.65
50%
138
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
53
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:31

  Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...

Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...

Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
В Укаине шоколаднее будет?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Binimovich написав:В Украине шоколаднее будет?
или да, или цвет тот же
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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