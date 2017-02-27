Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:31
Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
Додано: Суб 10 сер, 2019 06:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Укаине шоколаднее будет?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 10 сер, 2019 07:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:00
Експорт німецьких товарів упав на вісім відсотків. Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією та стагнацією.Експорт товарів з Німеччини у червні 2019 року впав на вісім відсотків у порівнянні з показниками червня минулого року. Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини. За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5 відсотка.
Загалом у червні 2019 року Німеччина експортувала товарів на суму у 106 мільярдів євро, а імпортувала - у розмірі 89 мільярдів євро. Показники імпорту до ФРН, у порівнянні з червнем 2018 року, впали на 4,4 відсотка.
Загальний експорт німецьких товарів до країн ЄС у червні 2019 року впав на 6,2 відсотка (експортовано продукції на 63,5 мільярда євро), а до країн поза межами ЄС на 10,7 відсотка.
На стан німецького експорту, за словами експертів, впливає обережність інвесторів у всьому світі, яка є наслідком торговельної війни між США і Китаєм, а також відсутність ясності щодо майбутнього виходу Великобританії з Євросоюзу.
Загалом експерт з державного Німецького банку розвитку KfW Клаус Борґер (Klaus Borger) вважає, що "Німеччина влітку 2019 року перебуває на межі між стагнацією і рецесією". Його цитує агенція Reuters.
Глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр (Volker Treier) зазначає у свою чергу, що навіть зростання ВВП на рівні дещо вище нуля за підсумками року "стало би успіхом", враховуючи стан світової економіки.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:26
Я писав, що вірю в те, що ви повернетесь!
Так, та тільки не запізнитесь, бо і тут можна людиною другого сорту стати.
Першокласні Українці, після навчання чогось новенького по закордонах, повертаються в Україну вже зараз і займаються наведенням того ладу!
Може знаєте таких Дмитро Дубілет, Михайло Рогальский, які після Англії творять історію України тут на батьківщині
Долучайтесь зараз!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:44
Как-то смешно. "Первоклассные" украинцы "патриотично" едут обустраивать себе запасные-основные аэродромы, а не "учиться, возвращаться и наводить лад".
Возвращаются они, чтоб стащить то, что ещё осталось.
Эти всякие Омельяны с детками украино-американцами, Гройсмэны и Порошенками, с детками, больше времени находящимися в Лондоне, Яреськи-Супруны, и прочие Бурбаки поменьше.
Я так прям и вижу, как детки Омельяна возвращаются, и продолжают дело отца А дочка Грйосмэна развивает "винницкую школу экономики" по всей Украине
Оффтоп закончил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:03
Вкладчик1234
Дзинь, де я писав про їдуть?
Я писав про повернення!
Так, є такі, хто находить себе за кордоном, там і лишається, а є і такі, хто повертається, і не тільки щоб чогось вкрасти.
Таки можно бачити все в темних кольорах, якщо щось в житті не склалось, та заперечувати наявність хлопців, яких я назвав вище, не можливо.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Недавний рост бакса спровоцировал НБУ, который в один день выкупил 170 лямов баксов. Имхо, неправильно поступил НБУ. Сейчас всё возрвращается к планке ниже 25.00
Дайте , пож-ста, ссылку на объёмы аукционов ОВГЗ на август, сентябрь.
а ещё на объёмы погашения ОВДП и сам календарь.
Куда они это всё попрятали эту инфу от простого народа?
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотрю я, как банки курсы бакса задирают и думаю: да пошли вы все банкиры дюже жадные, не надо мне ваших поганых доларов.
Гривнушка мне больше душу греет. Так как НБУ и Минфин отбили у меня навсегда любовь в баксам и евро.
Уверен, что через год курс бакса в Украние будет 20.00, раз сейчас уверенно движется к 25 и ниже!
Гривнодепо рулит!!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:50
Ой...
Я не бачу що сталося! Може хтось щось сказати?
Що, в понеділок очікувати роста усіх активів номінованих в долярі?
Панове, Ваші думки, будь ласка!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
|