Додано: Суб 10 сер, 2019 10:03

Вкладчик1234



Дзинь, де я писав про їдуть?



Я писав про повернення!



Так, є такі, хто находить себе за кордоном, там і лишається, а є і такі, хто повертається, і не тільки щоб чогось вкрасти.



Таки можно бачити все в темних кольорах, якщо щось в житті не склалось, та заперечувати наявність хлопців, яких я назвав вище, не можливо.



ВО



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