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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1760176117621763>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:31

  Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...

Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 06:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  Binimovich написав:
Starikan написав:Не идеализируйте Израиль.
Климат, окружение братских народов, цены...
Цены - это следствие высокого уровня жизни, то бишь, зарплат, минималки и т.д...

Цены - следствие номинальных доходов и крайне косвено связаны с уровнем жизни.
Уровень жизни - баланс доходов к расходам. В Израиле этот баланс не сказать, что шоколадный.
В Укаине шоколаднее будет?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Binimovich написав:В Украине шоколаднее будет?
или да, или цвет тот же
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:00

Експорт німецьких товарів упав на вісім відсотків. Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією та стагнацією.Експорт товарів з Німеччини у червні 2019 року впав на вісім відсотків у порівнянні з показниками червня минулого року. Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини. За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5 відсотка.

Загалом у червні 2019 року Німеччина експортувала товарів на суму у 106 мільярдів євро, а імпортувала - у розмірі 89 мільярдів євро. Показники імпорту до ФРН, у порівнянні з червнем 2018 року, впали на 4,4 відсотка.

Загальний експорт німецьких товарів до країн ЄС у червні 2019 року впав на 6,2 відсотка (експортовано продукції на 63,5 мільярда євро), а до країн поза межами ЄС на 10,7 відсотка.

На стан німецького експорту, за словами експертів, впливає обережність інвесторів у всьому світі, яка є наслідком торговельної війни між США і Китаєм, а також відсутність ясності щодо майбутнього виходу Великобританії з Євросоюзу.

Загалом експерт з державного Німецького банку розвитку KfW Клаус Борґер (Klaus Borger) вважає, що "Німеччина влітку 2019 року перебуває на межі між стагнацією і рецесією". Його цитує агенція Reuters.

Глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр (Volker Treier) зазначає у свою чергу, що навіть зростання ВВП на рівні дещо вище нуля за підсумками року "стало би успіхом", враховуючи стан світової економіки.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:26

  Вкладчик1234 написав:
  s0v7a написав:headshaker

Зачепили!
Це не анекдот, а дійсність.

Багато моїх знайомих в США та Ізраілі пишуть, що вони звикли, що у вітчизні їх називали євреї, а от до того, що іх і через 20 років називають руськими, вони звикнути не можуть.

До речі, всі пришлі заробляють набагато меньше, чим коррінні. І через деякий час, то сильно бʼє по психіці! Не дуже приємно бути людиною другого сорту в якій би то не було місцевісті! Багато моїх знайомих міркують повернутись, коли наведемо дома ладу!

ВО


Настоящие патриоты: "Вы тут наведите порядки, а мы подумаем ещё, возвращаться из теплых Канад и Израилей, или лучше ещё побыть "людьми второго сорта"


Я писав, що вірю в те, що ви повернетесь!

Так, та тільки не запізнитесь, бо і тут можна людиною другого сорту стати.

Першокласні Українці, після навчання чогось новенького по закордонах, повертаються в Україну вже зараз і займаються наведенням того ладу!

Може знаєте таких Дмитро Дубілет, Михайло Рогальский, які після Англії творять історію України тут на батьківщині :!:

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ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:44

  s0v7a написав:Я писав, що вірю в те, що ви повернетесь!

Так, та тільки не запізнитесь, бо і тут можна людиною другого сорту стати.

Першокласні Українці, після навчання чогось новенького по закордонах, повертаються в Україну вже зараз і займаються наведенням того ладу!

Може знаєте таких Дмитро Дубілет, Михайло Рогальский, які після Англії творять історію України тут на батьківщині :!:

Долучайтесь зараз!

ВО
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Как-то смешно. "Первоклассные" украинцы "патриотично" едут обустраивать себе запасные-основные аэродромы, а не "учиться, возвращаться и наводить лад".

Возвращаются они, чтоб стащить то, что ещё осталось.

Эти всякие Омельяны с детками украино-американцами, Гройсмэны и Порошенками, с детками, больше времени находящимися в Лондоне, Яреськи-Супруны, и прочие Бурбаки поменьше.

Я так прям и вижу, как детки Омельяна возвращаются, и продолжают дело отца :) А дочка Грйосмэна развивает "винницкую школу экономики" по всей Украине :)

Оффтоп закончил
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:03

Вкладчик1234

Дзинь, де я писав про їдуть?

Я писав про повернення!

Так, є такі, хто находить себе за кордоном, там і лишається, а є і такі, хто повертається, і не тільки щоб чогось вкрасти.

Таки можно бачити все в темних кольорах, якщо щось в житті не склалось, та заперечувати наявність хлопців, яких я назвав вище, не можливо.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Недавний рост бакса спровоцировал НБУ, который в один день выкупил 170 лямов баксов. Имхо, неправильно поступил НБУ. Сейчас всё возрвращается к планке ниже 25.00
Дайте , пож-ста, ссылку на объёмы аукционов ОВГЗ на август, сентябрь.
а ещё на объёмы погашения ОВДП и сам календарь.
Куда они это всё попрятали эту инфу от простого народа?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотрю я, как банки курсы бакса задирают и думаю: да пошли вы все банкиры дюже жадные, не надо мне ваших поганых доларов.
Гривнушка мне больше душу греет. Так как НБУ и Минфин отбили у меня навсегда любовь в баксам и евро.
Уверен, что через год курс бакса в Украние будет 20.00, раз сейчас уверенно движется к 25 и ниже!
Гривнодепо рулит!!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:50

Ой...


Я не бачу що сталося! Може хтось щось сказати?
Зображення
Що, в понеділок очікувати роста усіх активів номінованих в долярі?

Панове, Ваші думки, будь ласка!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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