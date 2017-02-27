s0v7a
технический сбой сайта, если вы видите что-то подозрительное всегда проверяйте по другим сайтам
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:52
s0v7a
технический сбой сайта, если вы видите что-то подозрительное всегда проверяйте по другим сайтам
Живите своим умом!
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:59
zzzzzz
Так тут також 97,03
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:13
На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.
Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:22
а депозитчикам потом куда ? в казино ?
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:37
asti
Якось так багато хто ретранслює
А де ви порадите подивитись?
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:37
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:45
Мені більше подобається створити одну державу з Канадою.
А що?
В Канаді в 5 разів більше території, та в пʼять разів меньше населення.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:47
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:57
Здравствуйте !
Здоровья и Успехов.
Не часто удается пообщаться .....
ответ
Запорожье 25,40 - 25,65 (ОКНА )
...и это еще не понедельник
.. в пятницу делал предоплату в Россию , курс меньше 0,39
Всем хороших выходных ,
И ПОБЕДУ ДИНАМО КИЕВ !
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