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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1761176217631764>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:52

s0v7a
технический сбой сайта, если вы видите что-то подозрительное всегда проверяйте по другим сайтам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:59

zzzzzz

Так тут також 97,03

https://ru.investing.com/indices/usdollar

Зображення

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:12

Ретранслируют...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:13

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:22

  kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.

а депозитчикам потом куда ? в казино ?
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:37

asti

Якось так багато хто ретранслює
https://take-profit.org/page/indeks-dollara/
Зображення
А де ви порадите подивитись?

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:37

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:45

  Yuri_61 написав:
  kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.


Мелко плавает и ..... Предлагаю Украину сделать 51 штатом США. Неважно, что Украина находится не на Американском континенте, не надо иметь заскорузлое мышление.


Мені більше подобається створити одну державу з Канадою. :)

А що?

В Канаді в 5 разів більше території, та в пʼять разів меньше населення. :lol:

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:47

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 10 сер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:57

  s0v7a написав:asti

Якось так багато хто ретранслює
https://take-profit.org/page/indeks-dollara/
Зображення
А де ви порадите подивитись?

ВО




Здравствуйте !
Здоровья и Успехов.
Не часто удается пообщаться .....
ответ
Запорожье 25,40 - 25,65 (ОКНА )
...и это еще не понедельник
.. в пятницу делал предоплату в Россию , курс меньше 0,39
Всем хороших выходных ,
И ПОБЕДУ ДИНАМО КИЕВ !
холява
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