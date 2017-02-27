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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1761176217631764

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 10 сер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:01

  s0v7a написав:
  Yuri_61 написав:
  kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.


Мелко плавает и ..... Предлагаю Украину сделать 51 штатом США. Неважно, что Украина находится не на Американском континенте, не надо иметь заскорузлое мышление.


Мені більше подобається створити одну державу з Канадою. :)

А що?

В Канаді в 5 разів більше території, та в пʼять разів меньше населення. :lol:

ВО

Такой булыжник и вдруг на шею несчастным северянам.
Как Вы Канаду не любите то...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:06

antey1969

Тю, їм не звикати!

Яка ж там гарна наша діаспора :D

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:40

  somilitark написав:
  Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.

АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.

Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами? 8)

За какие шиши НБУ выкупает?
Zebra
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