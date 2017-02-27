|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:59
....
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 10 сер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:01
Такой булыжник и вдруг на шею несчастным северянам.
Как Вы Канаду не любите то...
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8625
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 2287 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:06
antey1969
Тю, їм не звикати!
Яка ж там гарна наша діаспора
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
-
s0v7a
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:40
somilitark написав: Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.
Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами?
За какие шиши НБУ выкупает?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7071
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15487
|1839671
|
Суб 10 сер, 2019 12:36
Zebra
|
|6678
|1441970
|
|
|32
|2305
|
|