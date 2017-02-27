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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17621763176417651766>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 10 сер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:01

  s0v7a написав:
  Yuri_61 написав:
  kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.


Мелко плавает и ..... Предлагаю Украину сделать 51 штатом США. Неважно, что Украина находится не на Американском континенте, не надо иметь заскорузлое мышление.


Мені більше подобається створити одну державу з Канадою. :)

А що?

В Канаді в 5 разів більше території, та в пʼять разів меньше населення. :lol:

ВО

Такой булыжник и вдруг на шею несчастным северянам.
Как Вы Канаду не любите то...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:06

antey1969

Тю, їм не звикати!

Яка ж там гарна наша діаспора :D

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:40

  somilitark написав:
  Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.

АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.

Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами? 8)

За какие шиши НБУ выкупает?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поделитесь мнением, как снятие моратория на продажу земли повлияет на курс гривны в Украине? Имхо до 16 грн укрепится как минимум. Надолго ли? Не думаю. Но шанс будет прикупить долары па16 велик.
Поэтому долары не покупаю, узнав эту новость.
Жду 2020 года и разрешение на продажу земли в Украине.
Долар па16.
Но недолго.
Надо будет успеть затарится по полной.
А пока копить гривну.
Вот мой твёрдое убеждение по этому вопросу.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:43

... за крок до перевороту думок ©

  холява написав:. в пятницу делал предоплату в Россию

.... я перепрошую, а Ви б могли зав'язати на ґудз свій бізнес з агресором?
Дякую!

п. с.
... і чому це було не зробити ще в 2014р?

п. с. 2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,

в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 13:55

  Долярчик написав:
  холява написав:. в пятницу делал предоплату в Россию

.... я перепрошую, а Ви б могли зав'язати на ґудз свій бізнес з агресором?
Дякую!

п. с.
... і чому це було не зробити ще в 2014р?

п. с. 2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,

в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!



Понимаешь , я привожу в Украину то ,без чего она ,НЕ МОЖЕТ обойтись.

Например ????
Вы видели где нибудь в Украине пресс-форму которая может давить 2.5-3 килограмма стекла на три отреза ?
Или скажем ,комплектующие для производства ?

Просто вам, этого не понять , даже после употребления 300 гр.
Я еще раз напомню вам , после любезного убирания моих сообщений модератором , что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:28

... за крок до перевороту думок ©ч. 2

  холява написав:что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .

... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!
- а про %, то це стосується теми гілки!

п. с.
.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!

.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?

... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?

.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
... чи кому війна, а кому мама рідна?
(вигідний бізнес? - сколотити бабла? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:40

  Долярчик написав:
  холява написав:что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .

... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!
- а про %, то це стосується теми гілки!

п. с.
.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!

.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?

... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?

.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
... чи кому війна, а кому мама рідна?
(вигідний бізнес? - сколотити бабла? )



Посмотрите на статистику , с кем больше всего работает Украина, по внешне экономическим связям и скем постоянно происходит увеличение оборотов.

Да , хочу подсказать вам выгодную идею ..
В Украине нет ни одного бункера на 25 тонн кварцевого песка из которого льют стекло.
Озолотишься .
А если когда нибудь увидишь кто и что поставляет будете ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ....))))
Правда вам будет очень тяжело что то увидеть
Востаннє редагувалось холява в Суб 10 сер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:45

Долярчик


https://368.media/2019/08/10/ukrzalizny ... o-dorozhe/
Востаннє редагувалось холява в Суб 10 сер, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
холява
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