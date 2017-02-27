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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 10 сер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:01
Такой булыжник и вдруг на шею несчастным северянам.
Как Вы Канаду не любите то...
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:06
antey1969
Тю, їм не звикати!
Яка ж там гарна наша діаспора
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:40
За какие шиши НБУ выкупает?
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поделитесь мнением, как снятие моратория на продажу земли повлияет на курс гривны в Украине? Имхо до 16 грн укрепится как минимум. Надолго ли? Не думаю. Но шанс будет прикупить долары па16 велик.
Поэтому долары не покупаю, узнав эту новость.
Жду 2020 года и разрешение на продажу земли в Украине.
Долар па16.
Но недолго.
Надо будет успеть затарится по полной.
А пока копить гривну.
Вот мой твёрдое убеждение по этому вопросу.
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:43
... за крок до перевороту думок ©
.... я перепрошую, а Ви б могли зав'язати на ґудз свій бізнес з агресором?
Дякую!
п. с.
... і чому це було не зробити ще в 2014р?
п. с. 2
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,
в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.
Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 сер, 2019 13:55
Понимаешь , я привожу в Украину то ,без чего она ,НЕ МОЖЕТ обойтись.
Например ????
Вы видели где нибудь в Украине пресс-форму которая может давить 2.5-3 килограмма стекла на три отреза ?
Или скажем ,комплектующие для производства ?
Просто вам, этого не понять , даже после употребления 300 гр.
Я еще раз напомню вам , после любезного убирания моих сообщений модератором , что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:28
... за крок до перевороту думок ©ч. 2
... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!
- а про %, то це стосується теми гілки!
п. с.
.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!
.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?
... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?
.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
... чи кому війна, а кому мама рідна?
(вигідний бізнес? - сколотити бабла? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:40
Посмотрите на статистику , с кем больше всего работает Украина, по внешне экономическим связям и скем постоянно происходит увеличение оборотов.
Да , хочу подсказать вам выгодную идею ..
В Украине нет ни одного бункера на 25 тонн кварцевого песка из которого льют стекло.
Озолотишься .
А если когда нибудь увидишь кто и что поставляет будете ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ....))))
Правда вам будет очень тяжело что то увидеть
Востаннє редагувалось холява в Суб 10 сер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:45
Востаннє редагувалось холява в Суб 10 сер, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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