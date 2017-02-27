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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1763176417651766>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
всрамся,но не здамся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:49

  buratinyo написав:
  yama написав:
  Alex2007 написав:вообще на просторах Неньки есть хоть один ЭксперТ, который хотя бы полгода назад (ну пусть хотя бы пару месяцев назад) предсказал нынешнее поведение гривны :?:

viewtopic.php?p=4318252#p4318252

Валютный рынок в контексте ДС
:D майское сообщение, которое чудом сохранилось

К сожалению или нет, но ни одно из Ваших предположений в том посте пока не оправдалось.
А гривня таки укрепилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:50

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
всрамся,но не здамся



А при чем здесь не сдамся , если вся Ж,Д на российских комплектующих
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:51

холява я не о ЖД.Я про лозунги об агрессорах
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54

  холява написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .

... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!
- а про %, то це стосується теми гілки!

п. с.
.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!

.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?

... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?

.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
... чи кому війна, а кому мама рідна?
(вигідний бізнес? - сколотити бабла? )



Посмотрите на статистику , с кем больше всего работает Украина, по внешне экономическим связям и скем постоянно происходит увеличение оборотов.

Да , хочу подсказать вам выгодную идею ..
В Украине нет ни одного бункера на 25 тонн кварцевого песка из которого льют стекло.
Озолотишься .
А если когда нибудь увидишь кто и что поставляет будете ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ....))))
Правда вам будет очень тяжело что то увидеть


обходные пути поставки товаров есть и будут. Спору нет.
Но это не меняет сути, что Россия - агрессор по отношению к нам.
Государственная машина - без сомнения. Простые люди - выборочно, но много и таких, которые считают, что как это мы, украинцы, не хотим быть младшим братом в великой империи.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54

  Мизантрóп написав:холява я не о ЖД.Я про лозунги об агрессорах



Чтоб хоть как то загладить вину ....


Пришел мужик к психиатру: Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.
Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим».
Мужик, не открывая глаз: Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет…
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 14:59

rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.

Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.
Востаннє редагувалось холява в Суб 10 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:01

  холява написав:Долярчик


https://368.media/2019/08/10/ukrzalizny ... o-dorozhe/

... а от за це потрібно садити, як за групове зґвалтування!(в даному випадку - Неньки України! )
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 10 сер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02

  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.


Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:04

  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.

Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.


Я даже очень даже догадываюсь, что Вы один из этих людей )
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