Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54

холява написав: Долярчик написав: холява написав: что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах . что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .

... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!

- а про %, то це стосується теми гілки!



п. с.

.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!



.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?



... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?



.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!

... чи кому війна, а кому мама рідна?

Посмотрите на статистику , с кем больше всего работает Украина, по внешне экономическим связям и скем постоянно происходит увеличение оборотов.



Да , хочу подсказать вам выгодную идею ..

В Украине нет ни одного бункера на 25 тонн кварцевого песка из которого льют стекло.

Озолотишься .

А если когда нибудь увидишь кто и что поставляет будете ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ....))))

обходные пути поставки товаров есть и будут. Спору нет.

Но это не меняет сути, что Россия - агрессор по отношению к нам.

