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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 14:45
Долярчик написав:
.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
всрамся,но не здамся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:49
К сожалению или нет, но ни одно из Ваших предположений в том посте пока не оправдалось.
А гривня таки укрепилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:50
Мизантрóп написав: Долярчик написав:
.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
всрамся,но не здамся
А при чем здесь не сдамся , если вся Ж,Д на российских комплектующих
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холява
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:51
холява я не о ЖД.Я про лозунги об агрессорах
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54
холява написав: Долярчик написав: холява написав:
что вы ЗАЕ,,,,,,,,,,мучали своими постами о вашей ДОЛБАННОЙ квартире и процентах .
... на цій гілці - вже велика рідкість почути про мою квартиру!
- а про %, то це стосується теми гілки!
п. с.
.... і все ж таки, я б вам радив змінити постачальника "рідкісних речей"!
.... ми з агресором ВОЮЄМО, чи коників глиняних ліпимо?
... кулі у наших солдат летять, напевно, теж з глини?
.... кажу вам - ДОСИТЬ кланятись агресору!
... чи кому війна, а кому мама рідна?
(вигідний бізнес? - сколотити бабла? )
Посмотрите на статистику , с кем больше всего работает Украина, по внешне экономическим связям и скем постоянно происходит увеличение оборотов.
Да , хочу подсказать вам выгодную идею ..
В Украине нет ни одного бункера на 25 тонн кварцевого песка из которого льют стекло.
Озолотишься .
А если когда нибудь увидишь кто и что поставляет будете ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ ....))))
Правда вам будет очень тяжело что то увидеть
обходные пути поставки товаров есть и будут. Спору нет.
Но это не меняет сути, что Россия - агрессор по отношению к нам.
Государственная машина - без сомнения. Простые люди - выборочно, но много и таких, которые считают, что как это мы, украинцы, не хотим быть младшим братом в великой империи.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:54
Мизантрóп написав:холява
я не о ЖД.Я про лозунги об агрессорах
Чтоб хоть как то загладить вину ....
Пришел мужик к психиатру: Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.
Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим».
Мужик, не открывая глаз: Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет…
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холява
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Додано: Суб 10 сер, 2019 14:59
rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.
Востаннє редагувалось холява
в Суб 10 сер, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:01
... а от за це потрібно садити, як за групове зґвалтування!(в даному випадку - Неньки України! )
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 10 сер, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02
холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
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Додано: Суб 10 сер, 2019 15:04
холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.
Я даже очень даже догадываюсь, что Вы один из этих людей )
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