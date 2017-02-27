|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05
rasmus написав: холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2278
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1912 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05
rasmus написав:
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2665
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:06
холява написав: rasmus написав: холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.
Прекрасно, консенсус ! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:11
Shram написав: rasmus написав:
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....
Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка
Все просто - есть нормальные россияне, а есть говнороссы. Это моя классификация.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15487
|1839739
|
Суб 10 сер, 2019 12:36
Zebra
|
|6678
|1441976
|
|
|32
|2307
|
|