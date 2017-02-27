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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1763176417651766

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05

  rasmus написав:
  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.


Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05

  rasmus написав:К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:06

  холява написав:
  rasmus написав:
  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.


Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.


Прекрасно, консенсус ! )
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:11

  Shram написав:
  rasmus написав:К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка


Все просто - есть нормальные россияне, а есть говнороссы. Это моя классификация.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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