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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1762176317641765

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 276
вище 25.65
50%
139
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
20%
54
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05

  rasmus написав:
  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.


Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05

  rasmus написав:К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:06

  холява написав:
  rasmus написав:
  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.


Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность.
Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия.
К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.


Прекрасно, консенсус ! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:11

  Shram написав:
  rasmus написав:К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем.
Но говнороссов не люблю ....


Напомнило
Я ненавижу две вещи - расизм и гребанных негров.(с) бородатая шутка


Все просто - есть нормальные россияне, а есть говнороссы. Это моя классификация.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:есть нормальные россияне
https://www.dw.com/uk/у-москві-на-акцію-повернемо-собі-право-на-вибори-зібралися-40-тисяч-осіб/a-49977069?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:28

  Мизантрóп написав:
  rasmus написав:есть нормальные россияне
https://www.dw.com/uk/у-москві-на-акцію-повернемо-собі-право-на-вибори-зібралися-40-тисяч-осіб/a-49977069?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml


Гори, гори ЯСНО, чтобы НЕ ПОГАСЛО !
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

rasmus написав:
  холява написав:rasmus
Вы знакомы со структурой производства в Украине ?
Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них.
Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.

Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.


Я даже очень даже догадываюсь, что Вы один из этих людей )
Тихо сам с собою я веду беседу?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:18

  rasmus написав:
  Мизантрóп написав:
  rasmus написав:есть нормальные россияне
https://www.dw.com/uk/у-москві-на-акцію-повернемо-собі-право-на-вибори-зібралися-40-тисяч-осіб/a-49977069?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml


Гори, гори ЯСНО, чтобы НЕ ПОГАСЛО !

Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:47

  kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.

Дайте пряме посилання підпишу. Давно пора покінчити із спекуляціями олігархів на валютному ринку.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году

и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
Yuri_61
 
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