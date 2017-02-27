холява написав:rasmus Вы знакомы со структурой производства в Украине ? Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них. Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность. Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия. К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем. Но говнороссов не люблю ....
холява написав:rasmus Вы знакомы со структурой производства в Украине ? Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них. Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я ж не против и не спорю. Контрабанда и безысходность. Но наверное единственная страна, в которой я бы не жил никогда - это Россия. К людям отношусь хорошо, по умолчанию ко всем. Но говнороссов не люблю ....
Я тоже ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ УКРАИНУ и Уважаю людей.
Прекрасно, консенсус ! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
холява написав:rasmus Вы знакомы со структурой производства в Украине ? Вы знакомы с поставщиками технологий , производств и поставками комплектующих для них. Практически ВСЕ ОТТУДА, от металлургии до Ж Д.
Я не хочу Вам показаться глупым , но очень многим это приносит деньги и позволяет не остановится производству, которое приносит прибыль государству.
Я даже очень даже догадываюсь, что Вы один из этих людей )
Тихо сам с собою я веду беседу?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
kwon написав:На сайте президента Украины появилась петиция с призывом провести денежную реформу и заменить национальную валюту Украины гривну на доллар США. Петиция была зарегистрирована на официальном интернет-представительстве главы государства 7 августа.
Автором петиции выступил Геннадий Онищук. Свою идею он объяснил необходимостью чем-то заменить нестабильную гривну.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", - говорится в тексте петиции.
Дайте пряме посилання підпишу. Давно пора покінчити із спекуляціями олігархів на валютному ринку.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
дайте мне данные про: 1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет; 2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет; 3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет; 4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет, 5) стоимость 1 га украинской земли, 6) сколько собираются продать земли в 2020 году