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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 17:00
Yuri_61 написав:
дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году
и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
А может вам просто дать точку опоры и вы мир перевернёте?
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:04
Yuri_61 написав:
дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году
и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
все пункты не имеют значения.
так как 10 лет это в пределах одного бизнес цикла. А циклы отличаются друг от друга.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 17:46
Yuri_61 написав:
дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году
и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
Я вам и всем остальным безо всяких данных могу сказать, что в след. году курс будет +- таким же если не случится очередного мирового кризиса//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:01
Libo написав: ЧИА написав:
То, что будет обвал - сомнений нет
Вот только - когда?
2020? 2021? 2022?
Пока по моим прогнозом наиболее вероятна зима между 2020 и 2021
Пальцем в небо. Будет всё наоборот.
Читал, Зеленый обещал со следующего года рост ВВП 5-7% в год?
Жизнь будет не просто налаживаться, а и станет жирной.
Тыща баксов или евро средняя з/п.
Вы конечно будете на меня наезжать, но прислушайтесь.
Я вроде никогда еще не ошибался с прогнозами.
И тому есть очень серьезные основания.
нас просто затянет в мировой водоворот, в 21м будет писец всем...
на этом фоне и беженцы могут вернуться...
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edvardd
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:12
edvardd написав:
нас просто затянет в мировой водоворот, в 21м будет писец всем...
на этом фоне и беженцы могут вернуться...
Ну вот, то кризис с 15 мая по 15 ноября 2018, то уже кризис перенесли на 2021 год.
Продолжайте ванговать, рано или поздно дождь обязательно пойдёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Суб 10 сер, 2019 18:17
Zebra написав: somilitark написав: Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.
Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами?
За какие шиши НБУ выкупает?
Рефинансирование банков уменьшилось, объём ОВГЗ на балансе банков и НБУ уменьшился,немного вырос общий объём ОВГЗ,идёт просто замещение в структуре владельцев облигаций!
Так что манипуляции откуда берёт гривну НБУ оставьте секте самозванца, который пописывает под именем великого экономиста.
Вся соль в бюджете,если не будет эмиссии гривны,то роста курса не видать.
Если даже некоторая часть нерезов засобирается на выход,то НБУ с лёгкостью им нальёт немного валюты и все узбагоятся,сейчас все взоры на новый бюджет,какие в нём будут параметры,если там будет минимальная пенсия 2300 или 2500,минималка 5500 или 6000,то тогда надо будет внимательно смотреть откуда собираются черпать денежные знаки,а пока надо выдохнуть и балдеть
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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