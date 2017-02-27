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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 сер, 2019 22:46
Yuri_61 написав:
дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году
и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
А мне просто дайте $1000...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:47
asti написав: Yuri_61 написав:
дайте мне данные про:
1) Статистика объёмов переводов заробитчан в Украину за 10 лет;
2) статистику по ОВДП: (куплено - продано) по месяцам за 10 лет;
3) статистику по эмиссии гривны за 10 лет;
4) графики цен на пшеницу, кукурузу, железную руду, сталепрокат за 10 лет,
5) стоимость 1 га украинской земли,
6) сколько собираются продать земли в 2020 году
и я накнопаю, какой курс гривны будет в 2020 году
Я вам и всем остальным безо всяких данных могу сказать, что в след. году курс будет +- таким же если не случится очередного мирового кризиса//))
И еще 10-ка черных лебедей
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:51
Yuri_61 написав:средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн .
какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался,
когда сейчас мог по 25.00 купить?
это меня выбешивает.
А когда разрешат рынок земли в Украине (в 2020г) и когда сделают амнистию каптала, то курс станет па16.00 или даже па12.00
Жди, когда курс опустится до 16.00грн или до 12.00!!
Я в это верю как никогда.
В ощаде можно гривневый депозит открыть с пополнением под 15% (?) и плевать в потолок. Государство всё до копейки гарантирует выплатить.
долары и евро про запас сейчас только дураки покупают (если только не на отпуск заграницей).
И не факт, что вообще в конце года увидим курс выше 26.00. Забудьте о курсе па 27 даже!
Они выдурят у народа все баксы, который народ у них (банкиров) па 27 + покупал. Для этого они настращали прогнозным курсом в бюджете па29+.
Ловко провели народ.
Вот увидите, что к НГ курс па 20.00 будет! Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак.
Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос!
что думаете?
Ющенко тоже обещал открыть рынок земли, Порошенко обещал. Кажется даже Янык обещал.
Вот когда выдурят баксы у таких как вы, вот ттогда и девальвируют гривню.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 22:56
Yuri_61 написав:
Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак.
Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос!
что думаете?
Юрій, думаю, що акаунт не варто видаляти, Ваші думки теж іноді бувають цікаві. А от на рахунок
публично признаю, что я дурак
Ви поспішили, оскільки до 27 не так далеко, а визнавати себе дураком не варто ... будьте вище емоцій. Просто чекайте на білу смугу. Вона буде, обов'язково ... колись ...
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Додано: Суб 10 сер, 2019 23:19
Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 23:22
somilitark написав: Moneta написав:
В смысле хоть попой ешь? Адам Смит пишет что за последний месяц гривневая база +7%. То-есть уже подключили станок.
АС уже больше года видит обвал гривны,его радар регулярно видит раздутие денежных агрегатов до неприличных показателей,где он это видит,остаётся загадкой,может он что-то курить забористое начал,другого ответа на его "видения" не могу назвать.
Нерезы залили валютой всех,какие проблемы сейчас у правительства?
Что кому печатать?
По 17 ярдов гривен за один аукцион привлекали,у АС какая-то шиза или его зарядили деньгами?
Был когдато такой парень фунтик, его тоже странным считали в 2012-2013, когда он непонятные графики спамил. Правда тогда было стабильно по 8, 24% годовых, и никаких налогов. Сейчас грндепо/овгз гораздо менее привлекательные, откуда столько вкладчиков в макулатуру? И люди с умным видом доказывают что 80% доходности за 5 лет это ок, чудо Пеце/ЗЕ-экономики. и
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