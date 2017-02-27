средний курс бакса, который я покупал с 2014 года : 25,3 грн .

какого чорта я его покупал, ловил дно, заморачивался,

когда сейчас мог по 25.00 купить?

это меня выбешивает.

А когда разрешат рынок земли в Украине (в 2020г) и когда сделают амнистию каптала, то курс станет па16.00 или даже па12.00

Жди, когда курс опустится до 16.00грн или до 12.00!!

Я в это верю как никогда.

В ощаде можно гривневый депозит открыть с пополнением под 15% (?) и плевать в потолок. Государство всё до копейки гарантирует выплатить.

долары и евро про запас сейчас только дураки покупают (если только не на отпуск заграницей).

И не факт, что вообще в конце года увидим курс выше 26.00. Забудьте о курсе па 27 даже!

Они выдурят у народа все баксы, который народ у них (банкиров) па 27 + покупал. Для этого они настращали прогнозным курсом в бюджете па29+.

Ловко провели народ.

Вот увидите, что к НГ курс па 20.00 будет! Если я не прав буду и курс будет хотя бы па 27.00, тоя то закрою навсегда свой акаунт здесь и предварительно публично признаю, что я дурак.

Банкиры оказались хитрее народа. А ещё были алени, которые па30+ гребли баксы. Ужос!

что думаете?

