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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 сер, 2019 08:32
andrein написав:
Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.
А еще был Кучма, при котором с 2000 до 2005 курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!!
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Victor37
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43
При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.
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andrein
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43
.... читаю гілку.... і якась справді ностальгія за депоставками по 25-28% БЕЗНАЛОхОВИХ!!!
... я ще тоді собі думав і знайомим казав, що от кладете на депо Х суму, а через 4р. сума ПОДВОЮЄТЬСЯ!!!(не враховуючи щомісячної капіталізації %)
- хто ж тоді міг подумати, що доляр може стрибнути, навіть, не в двічі, а в ТРИЧІ!!!(а короткочасно, то і ще більше)
- добре, що я тоді вже перестав читати "форум Охрименка",
а почав більш різношерстну бізнес інфо читати/дивитись/слухати...... і находу "перевзуватись" трохи в доляр! - в тодішньому "стогнучому" банку Дельта...
- та й у Платинум банку добряче гривня пропарилась під 25 і 28%!
- і з одного боку добре, що я тоді ще немав суми на всю квартиру і вся скирда спокійно поміщувалась у трьох банках під фонд!
...а так, то може б зараз з Юрою-61 разом плакали...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43
Victor37 написав: andrein написав:
Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.
А еще был Кучма, при котором с 2000 до 2005 курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!!
При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.
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andrein
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Додано: Нед 11 сер, 2019 09:22
andrein написав: Victor37 написав: andrein написав:
Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.
А еще был Кучма, при котором c 2000 до 2005
курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!!
При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.
А я и не спорю, но я же говорил только о части кучмовского периода, т.е. с 2000 до 2005
Кстати с учетом долговременной динамики индексов инфляции в Украине и в США на начало 2000 г «справедливый» («равновесный») курс должен был бы быть 3,7, а к концу 2005 – 5,5, что в значительной мере и объясняет отсутствие девалов в то время.
К примеру, к маю 2008 «справедливый» курс был уже 7,5 , а к августу 2013 уже 9,4, что в значительной мере объясняет и соответствующие девалы сначала с 5 до 8, а потом с 8 и далее. Сейчас «справедливый» курс 22 с копейками.
А на конец также кучмовского 1997 года «справедливый» курс был более 2,7, при фактическом менее 2, что также частично объясняет и кучмовский девал в 1998-99 годах, когда фактический курс поначалу по инерции даже перегнал «справедливый» (как это в общем-то происходит и сейчас)
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Victor37
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Додано: Нед 11 сер, 2019 09:23
asti написав:
А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?
Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається!
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Qwerty
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Додано: Нед 11 сер, 2019 09:46
Victor37 написав:
А я и не спорю, но я же говорил только о части кучмовского периода, т.е. с 2000 до 2005
Кстати с учетом долговременной динамики индексов инфляции в Украине и в США на начало 2000 г «справедливый» («равновесный») курс должен был бы быть 3,7, а к концу 2005 – 5,5, что в значительной мере и объясняет отсутствие девалов в то время.
К примеру, к маю 2008 «справедливый» курс был уже 7,5 , а к августу 2013 уже 9,4, что в значительной мере объясняет и соответствующие девалы сначала с 5 до 8, а потом с 8 и далее. Сейчас «справедливый» курс 22 с копейками.
А на конец также кучмовского 1997 года «справедливый» курс был более 2,7, при фактическом менее 2, что также частично объясняет и кучмовский девал в 1998-99 годах, когда фактический курс поначалу по инерции даже перегнал «справедливый» (как это в общем-то происходит и сейчас)
Как рассчитываете справедливый курс ?
П.С
А, вот нашел Ваш июльский пост viewtopic.php?p=4700409#p4700409
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Alex2007
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Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03
Qwerty написав: asti написав:
А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?
Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається!
Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)
Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?
Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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