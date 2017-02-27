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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1765176617671768

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 278
вище 25.65
51%
141
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
7
нижче 25.25
19%
54
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:32

  andrein написав:Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.

А еще был Кучма, при котором с 2000 до 2005 курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!! :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43

При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43

... і будь тут мудрим ©

.... читаю гілку.... і якась справді ностальгія за депоставками по 25-28% БЕЗНАЛОхОВИХ!!!
... я ще тоді собі думав і знайомим казав, що от кладете на депо Х суму, а через 4р. сума ПОДВОЮЄТЬСЯ!!!(не враховуючи щомісячної капіталізації %)

- хто ж тоді міг подумати, що доляр може стрибнути, навіть, не в двічі, а в ТРИЧІ!!!(а короткочасно, то і ще більше)

- добре, що я тоді вже перестав читати "форум Охрименка", :) а почав більш різношерстну бізнес інфо читати/дивитись/слухати...... і находу "перевзуватись" трохи в доляр! - в тодішньому "стогнучому" банку Дельта...
- та й у Платинум банку добряче гривня пропарилась під 25 і 28%!

- і з одного боку добре, що я тоді ще немав суми на всю квартиру і вся скирда спокійно поміщувалась у трьох банках під фонд!
...а так, то може б зараз з Юрою-61 разом плакали... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 08:43

  Victor37 написав:
  andrein написав:Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.

А еще был Кучма, при котором с 2000 до 2005 курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!! :D

При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:22

  andrein написав:
  Victor37 написав:
  andrein написав:Было при Ющенко 18% годовых в гривне, курс в два раза скакнул, при Януковиче было 25% годовых, курс в три раза скакнул, сейчас 17%, и время уже близко.

А еще был Кучма, при котором c 2000 до 2005 курс никуда не «скакал» при плавном снижении доллара с 5 грн, «много копеек» до 5 грн, «мало копеек»,
Правда и депо по гривне тоже плавно снижались с 38 % (например, в ФиКе в 2000) до 19,5 % (к примеру в Надрах в 2005). Без налогов!!! :D

При Кучме гривна вообще-то просела с 1.70 до 5.30 , хотя , может вы тогда ещё пешком под стол ходили и не помните.

А я и не спорю, но я же говорил только о части кучмовского периода, т.е. с 2000 до 2005

Кстати с учетом долговременной динамики индексов инфляции в Украине и в США на начало 2000 г «справедливый» («равновесный») курс должен был бы быть 3,7, а к концу 2005 – 5,5, что в значительной мере и объясняет отсутствие девалов в то время.
К примеру, к маю 2008 «справедливый» курс был уже 7,5 , а к августу 2013 уже 9,4, что в значительной мере объясняет и соответствующие девалы сначала с 5 до 8, а потом с 8 и далее. Сейчас «справедливый» курс 22 с копейками.

А на конец также кучмовского 1997 года «справедливый» курс был более 2,7, при фактическом менее 2, что также частично объясняет и кучмовский девал в 1998-99 годах, когда фактический курс поначалу по инерции даже перегнал «справедливый» (как это в общем-то происходит и сейчас)
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:23

  asti написав:А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?

Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:46

  Victor37 написав:А я и не спорю, но я же говорил только о части кучмовского периода, т.е. с 2000 до 2005

Кстати с учетом долговременной динамики индексов инфляции в Украине и в США на начало 2000 г «справедливый» («равновесный») курс должен был бы быть 3,7, а к концу 2005 – 5,5, что в значительной мере и объясняет отсутствие девалов в то время.
К примеру, к маю 2008 «справедливый» курс был уже 7,5 , а к августу 2013 уже 9,4, что в значительной мере объясняет и соответствующие девалы сначала с 5 до 8, а потом с 8 и далее. Сейчас «справедливый» курс 22 с копейками.

А на конец также кучмовского 1997 года «справедливый» курс был более 2,7, при фактическом менее 2, что также частично объясняет и кучмовский девал в 1998-99 годах, когда фактический курс поначалу по инерции даже перегнал «справедливый» (как это в общем-то происходит и сейчас)


Как рассчитываете справедливый курс ?

П.С :D
А, вот нашел Ваш июльский пост viewtopic.php?p=4700409#p4700409
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:03

  Qwerty написав:
  asti написав:А что там по урожаю, кстати, - идём на рекорд?

Осінь покаже... Поки, що по власному господарству можу сказати, що ніякого рекорду не буде, але у нас і так порівнювана база дуже висока, але й панікувати немає чого. Результат в межах середнього за останні 10 років! Розширюємо тваринництво! Впроваджуємо сучасні технології! Працюємо! Падіння курсу долара досить негативно впливає на фінансову сторону, на експортні операції! Ну і демографія в населених пунктах! Смертність до народжуваності вже три з половиною, чотири до одного! Дітей народжується мало, в основному абсолютно переважна кількість населення пенсіонери! Нова влада, як до речі і стара абсолютно цими проблемами не переймається!
Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження)
Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства?
Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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